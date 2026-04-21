Phát hiện thêm hang động mới có thác nước bên trong tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Hang Cha Nghéo, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc địa giới hành chính xã Kim Điền (Quảng Trị), có chiều dài 583m, sâu 45m, cao 751m so với mặt nước biển và có thác nước bên trong.

Tá Chuyên
Hang Cha Nghéo trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vừa được các chuyên gia phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 21/4, đại diện Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin từ Đội khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh kết hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng về việc phát hiện thêm một hang động mới có thác nước bên trong, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Việc phát hiện thêm hang Cha Nghéo càng cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, củng cố vị thế của loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm tại Phong Nha-Kẻ Bàng trên bản đồ du lịch thế giới.

Hang động này có tên là hang Cha Nghéo, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành chính xã Kim Điền (Quảng Trị). Hang có chiều dài 583m, sâu 45m, cao 751m so với mặt nước biển. Đặc biệt, hang có thác nước bên trong.

Theo các chuyên gia khảo sát, đây là một hang sâu dạng thẳng đứng đầy thách thức, dẫn xuống một dòng suối ngầm ở phía dưới. Hang vẫn còn tiếp tục phát triển và chưa được khám phá hết. Khu vực này có tiềm năng hình thành một hệ thống hang động lớn.

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hiện có hơn 400 hang động, trong đó có hang Sơn Đoòng được đánh giá là hang động lớn nhất thế giới.

Việc các chuyên gia phát hiện thêm hang Cha Nghéo tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng như một “kho báu” địa chất, sinh học độc đáo, vẫn còn ẩn chứa nhiều điều kỳ vĩ chưa được khám phá./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phong Nha-Kẻ Bàng #Hang động #Du lịch Quảng Trị
