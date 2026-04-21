Khách quốc tế chọn Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng

Lê Huy Hải
Một góc công trình kiến trúc Cầu Hôn, tọa lạc tại Nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang), trở thành biểu tượng du lịch mới của đảo Ngọc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Trong 4 tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang ước đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 50% kế hoạch năm, chiếm khoảng 30% tổng lượt khách du lịch đến hòn ngọc này.

Tổng thu từ du lịch của Phú Quốc khoảng 22.819 tỷ đồng, tăng 60,4% so cùng kỳ, chiếm 81,8% tổng thu từ du lịch toàn tỉnh.

Điều đó cho thấy sức hút của Phú Quốc ngày càng mạnh mẽ, xu hướng khách quốc tế chọn nơi đây làm điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng an toàn, thân thiện, chất lượng.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy chia sẻ Phú Quốc đang trở thành điểm đến quốc tế bùng nổ nhờ sự kết hợp của hạ tầng hàng không mở rộng, chuỗi resort cao cấp, chính sách miễn thị thực và việc được vinh danh trong các bảng xếp hạng du lịch toàn cầu.

Những yếu tố này giúp lượng khách quốc tế tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay.

Cụ thể, Phú Quốc lọt top 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026. Việc liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới giúp Phú Quốc nâng cao hình ảnh và độ tin cậy đối với khách quốc tế.

Mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng, nhiều hãng hàng không đã khai thác trực tiếp các tuyến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… đến Phú Quốc, cùng sân bay quốc tế Phú Quốc được nâng cấp, tăng công suất phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Các resort 5 sao, khách sạn cao cấp quốc tế “mọc lên” dọc bờ biển, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng sang trọng của du khách. Các tập đoàn lớn như Vinpearl, Sun Group… đầu tư mạnh vào khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, casino, tạo điểm nhấn khác biệt của Phú Quốc.

Chính sách thuận lợi, miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế đến Phú Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch; Phú Quốc đẩy mạnh quảng bá, tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế…

Bãi Khem, một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc. (Nguồn: Vietnam+)

Du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm điểm đến gần gũi thiên nhiên, yên bình và bền vững, đảo Ngọc với rừng nguyên sinh, biển xanh, hệ sinh thái phong phú đáp ứng đúng nhu cầu này.

Đặc khu Phú Quốc đang gấp rút chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn đón khách du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, với điểm nhấn là các khu, điểm du lịch Bắc và Nam đảo.

Ngành du lịch An Giang và đặc khu Phú Quốc triển khai kế hoạch, chuẩn bị bài bản đảm bảo dịch vụ và an toàn, phục vụ du khách. Cụ thể, ngành chức năng đề nghị, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm phục vụ du khách tốt nhất; đồng thời, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Ngành chức năng khuyến cáo, doanh nghiệp chủ động tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện, chương trình ẩm thực, khuyến mại và xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần tạo hình ảnh du lịch địa phương an toàn, văn minh, thân thiện.

Theo đó, trên địa bàn đảo Ngọc, du khách trekking, khám phá hệ sinh thái rừng nguyên sinh, công viên động vật hoang dã, ngắm hoàng hôn, check-in cảnh biển, trải nghiệm làng chài, nghề làm nước mắm, thưởng thức hải sản tươi sống cùng các điểm văn hóa lịch sử như đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhà tù Phú Quốc…

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết, Nam đảo Phú Quốc mang đến trọn vẹn trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, giải trí nghệ thuật, chợ đêm… như một “Phú Quốc thu nhỏ.”

Hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng Sun Paradise Land do Sun Group đầu tư đang dần định hình như một “tọa độ nghỉ dưỡng trọn gói,” du khách có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình từ những bãi biển đẹp nhất hành tinh đến khám phá các công trình biểu tượng, các show diễn đẳng cấp quốc tế về đêm...

Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới, đưa du khách “bay” qua đại dương đến với đảo Hòn Thơm; Sun World Hon Thom, khu Exotica mang đến loạt trò chơi cảm giác mạnh sẵn sàng phục vụ du khách vui chơi, giải trí.

Về đêm, Nam đảo khoác lên mình vẻ náo nhiệt và sôi động, với show Bản giao hưởng đại dương mở màn bằng những màn trình diễn Jetski và Flyboard ngoạn mục, kết hợp cùng ánh sáng, laser và hàng nghìn pháo hoa, pháo nước trên mặt biển.

Du khách được dẫn dắt vào thế giới đa giác quan của Nụ hôn của biển cả. Sự kết hợp giữa công nghệ 3D mapping, màn nước, lửa và pháo hoa tầm cao mang lại cao trào cảm xúc cho khách du lịch đến đảo ngọc Phú Quốc.

Đặc khu Phú Quốc đã sẵn sàng đón khách du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 với lượng khách dự kiến tăng hơn 40% so cùng kỳ năm trước./.

