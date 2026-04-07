Báo Anh: Phú Quốc là điểm đến nguyên sơ, hấp dẫn du khách

Sức hấp dẫn của Phú Quốc (An Giang) không chỉ nằm ở bãi biển đẹp hay hải sản tươi ngon, mà còn ở chính nhịp sống địa phương - nơi du lịch hiện đại và văn hóa bản địa đang cùng tồn tại một cách hài hòa.

Trong bài viết mới đây được đăng tải trên The Independent - một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Vương quốc Anh - Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam đã được miêu tả như một điểm đến đầy sức hút, đặc biệt với những du khách tìm kiếm trải nghiệm khám phá đảo “chất lượng và nguyên bản.”

Trong bài viết về Phú Quốc, tác giả Siobhan Grogan mô tả khung cảnh buổi trưa ở chợ trung tâm Dương Đông - khu vực nhộn nhịp nhất của Phú Quốc: “Đến giờ trưa tại chợ trung tâm Dương Đông, gần như không còn bóng dáng du khách… Người dân dừng xe ngay trước sạp để mua trái cây, hải sản tươi từ tàu vừa cập bến”. Hình ảnh này mang đến cho độc giả Anh - vốn quen với những khu chợ đã được “du lịch hóa” - một cảm nhận khác biệt: một nhịp sống đời thường, chân chất và vẫn đậm nét địa phương.

Bài viết cũng cho thấy Phú Quốc đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tác giả mô tả: “Chợ đêm của thị trấn đang mở cửa đón du khách....; phố phường treo đèn lồng và dây đèn lung linh; trái cây tươi được xay thành sinh tố hay rưới chocolate...”. Đó là hình ảnh của một Phú Quốc đang dần hội nhập với dòng chảy du lịch quốc tế, nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và gần gũi, chưa bị cuốn vào quá trình “du lịch hóa” quá nhanh.

Không chỉ có những bãi biển cát trắng, Phú Quốc còn gây ấn tượng khi hơn 1/2 diện tích được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Yếu tố này đặc biệt hấp dẫn với du khách Anh yêu thiên nhiên, mang đến những trải nghiệm khám phá đa dạng hơn so với các điểm đến đã quá nổi tiếng.

Một trong những lý do khiến Phú Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm là việc du lịch Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ. The Independent dẫn số liệu cho thấy lượng khách Anh tới Việt Nam tăng nhanh trong năm 2025, một phần nhờ chính sách miễn thị thực lên tới 45 ngày.

Phú Quốc đang trở thành một ví dụ điển hình, khi các khu nghỉ dưỡng hiện đại vẫn tồn tại song song với những trải nghiệm đời thường như chợ quê, vườn tiêu hay làng chài.

Cáp treo ra đảo Hòn Thơm. (Nguồn: Vietnam+)

“Đảo Ngọc” Phú Quốc thường xuyên nằm trong danh sách điểm đến du lịch nổi tiếng của thế giới.

Trước đó, Phú Quốc (An Giang) cũng đã được Tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian vinh danh trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards do độc giả bình chọn.

Không chỉ là đại diện duy nhất của Việt Nam, Phú Quốc còn ghi dấu ấn nổi bật khi vươn lên vị trí Á quân, nối dài chuỗi thăng hạng ấn tượng trong ba năm liên tiếp.

Ở hạng mục Best Islands (Đảo đẹp nhất), Phú Quốc xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 châu Á. Nhìn lại hành trình tại DestinAsian, Đảo Ngọc đã ghi dấu một bước tiến ngoạn mục và bền bỉ: từ hạng 6 năm 2024, lên hạng 5 năm 2025, và nay chính thức trở thành Á quân năm 2026.

Chuỗi thăng hạng liên tục này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Phú Quốc không phải là một “hiện tượng nhất thời”, mà đang duy trì sức hút ổn định và từng bước cạnh tranh sòng phẳng với những thiên đường du lịch hàng đầu khu vực.

Không khó để lý giải vì sao Phú Quốc có thể duy trì sức hút bền bỉ và chinh phục những độc giả khó tính nhất. Chính giới chuyên môn của DestinAsian cũng không tiếc lời ca ngợi sự lột xác ngoạn mục của hòn đảo này. Nhận định về bước chuyển mình của Phú Quốc, tạp chí danh tiếng khẳng định: “Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới.”

Sự chuyển mình ấy ghi dấu ấn đậm nét tại Thị trấn Hoàng Hôn tại phía Nam đảo mà theo DestinAsian, là nơi có "cảnh quan, văn hóa và giải trí hòa quyện theo những cách phi thường". Không chỉ sở hữu hệ thống kiến trúc đầy cảm hứng, nơi đây còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với hai show diễn đa phương tiện có pháo hoa độc đáo mỗi đêm, biến Nam đảo Phú Quốc thành tâm điểm của những hoạt động lễ hội xuyên suốt và mang lại cho du khách từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, từ sáng sớm tới tối khuya.

Bãi Khem Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Bức tranh du lịch tại Phú Quốc càng thêm hoàn thiện nhờ những công trình biểu tượng vượt xa ranh giới của những thiết kế thông thường. Điển hình như Cầu Hôn, cây cầu không chạm độc nhất thế giới.

Khi APEC 2027 lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến đăng cai, sự chú ý của thế giới dành cho hòn đảo này chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Và với đà phát triển hiện tại, Đảo Ngọc không chỉ được nhớ đến như một bãi biển đẹp của châu Á, mà đang từng bước định hình mình như một biểu tượng mới của du lịch nhiệt đới hiện đại trong khu vực.

Từ một hòn đảo hoang sơ với chưa tới 600.000 lượt khách vào năm 2014, thiên đường biển đảo này đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi lượng khách tăng gấp 10 lần sau hơn một thập kỷ.

Năm 2025, Phú Quốc đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,1% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với năm 2024. Trong số đó, lượng khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt khách, tăng 93,6%.

Tổng thu từ du lịch đạt xấp xỉ 44.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay./.

