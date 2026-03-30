Báo quốc tế ngợi ca cảnh quan ngoạn mục đến siêu thực của hang Sơn Đoòng

Trên chương trình 60 Minutes, CBS News mới đây đã đăng tải phóng sự mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của hang Sơn Đoòng, nhấn mạnh quy mô khổng lồ và cảnh quan siêu thực bên trong hang động tự nhiên lớn nhất thế giới này.

CBS News ghi nhận giữa thế kỷ 21, nhân loại một lần nữa phát hiện ra một kỳ quan thiên nhiên có tầm vóc sánh ngang với đỉnh Everest hay hẻm núi Grand Canyon.

Phát hiện đặc biệt này đã trở thành hiện thực vào năm 2009, khi một hang động được xác định là dài và lớn nhất thế giới chính thức được khám phá. Kỳ quan thiên nhiên này nằm tại Việt Nam, mang tên hang Sơn Đoòng.

Hành trình đến với hang Sơn Đoòng. (Nguồn: baovanhoa.vn)

"Khung cảnh thật tráng lệ. Những tia nắng xuyên qua một khe hở trên trần hang ở độ cao tương đương 120 tầng chiếu xuống mặt đất. Dòng nước ngầm chảy qua vùng ánh sáng như những hạt mưa rơi xuống, trong khi các khối đá phản chiếu lại thứ âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối của hang động", CBS News mô tả.

Trong hành trình khám phá chinh phục hang lần này, nhóm nhà thám hiểm do ông Howard Limbert, người đã dành hơn 30 năm nghiên cứu tại Việt Nam và phát hiện khoảng 500 hang động dẫn đường, đã thực hiện chuyến đi khám phá Hang Sơn Đoòng mang đến nhiều kỷ niệm.

Con đường duy nhất để đến hang Sơn Đoòng là đi bộ, với chuyến trekking kéo dài khoảng một ngày rưỡi.

“Nhóm chúng tôi gồm 53 người, di chuyển theo từng nhóm, chủ yếu là mang theo lều trại và thiết bị quay phim, cùng các chuyên gia an toàn và leo núi. Chúng tôi phải vượt qua 20 lần lội suối, nơi nước chảy qua đá vôi, một trong hai yếu tố thiết yếu hình thành nên hang động”, nhà báo Scott Pelley chia sẻ trên chương trình 60 Minutes từ năm 2004.

Trong khi đó, cũng trong hành trình, ông Peter MacNab cho biết tôi xem việc thám hiểm như một cuộc phiêu lưu và không thể biết điều gì đang chờ phía sau những khúc rẽ.

Ông MacNab nhớ lại lần đầu tiên đến với hang Sơn Đoòng: "Chỉ đơn giản là tự tìm đường đi. Và rồi mọi thứ dần hiện ra: những đại sảnh lớn, những hành lang rộng, hay những đoạn hẹp chật chội, cùng những khối thạch nhũ tuyệt đẹp”.

Điểm nhấn của hành trình là khoảnh khắc có mặt tại đây, vượt lên khái niệm thời gian và trải nghiệm. Đây được xem như phần thưởng xứng đáng cho hành trình khám phá đã bắt đầu từ nhiều ngày trước đó.

Bên cạnh đó, trong phóng sự, câu chuyện về hành trình khám phá của nhóm thám hiểm trở nên đặc biệt quý giá khi khắc họa trọn vẹn sự kỳ vĩ hiếm có của hang Sơn Đoòng, một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng bậc nhất thế giới.

Khi nhà báo Scott Pelley nhận định trên Trái Đất, không có nhiều nơi để khám phá lần đầu tiên. Và nhà thám hiểm Peter MacNab đáp lại: Đúng vậy, phải tìm kiếm rất kỹ mới có thể phát hiện ra kỳ quan tuyệt vời như thế.

Cảm giác kỳ lạ đó như luồng gió thổi từ lòng đất ra ngoài. Những người thám hiểm hang động hiểu rằng đó chính là “hơi thở” của một hang động khổng lồ.

Nhà báo Scott Pelley tiếp tục chia sẻ: "Cảnh tượng thật ngoạn mục, giống như lối vào mà chúng tôi vừa đu dây xuống. Hai người đàn ông đang treo mình giữa vách đá, cầm đèn chiếu sáng; phía trên cùng là cửa hang và cũng là ánh sáng ban ngày cuối cùng mà chúng tôi nhìn thấy trong một thời gian dài".

Nhóm đã thực hiện hành trình khám phá Hang Sơn Đoòng kéo dài 3 ngày 2 đêm, với chiều dài khoảng 5,6 dặm, cao tương đương 65 tầng, và rộng khoảng 1,5 sân bóng đá.

Howard Limbert và Scott Pelley tham gia đoàn thám hiểm. (Nguồn: baovanhoa.vn)

Thậm chí một chiếc Boeing 747 có thể bay qua đoạn rộng nhất mà không chạm cánh. Tuy nhiên, có những đoạn chỉ vừa đủ vai người đi qua.

Ở các hang lớn, theo nhà báo Scott Pelley, cảm giác như không còn ở dưới lòng đất. Cuộc sống không điện thoại, không vệ tinh khiến chúng tôi hoàn toàn tách biệt thế giới./.

