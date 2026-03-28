Multimedia

Tin ảnh

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Tokyo bắt đầu vào thời kỳ đẹp nhất khi hoa tại nhiều khu vực đã nở rộ; đây cũng là lúc người dân và du khách thưởng thức Hanami-lễ hội ngắm hoa anh đào truyền thống của Nhật Bản.

Xuân Giao
Hoa anh đào Somei Yoshino phổ biến nhất có màu trắng và hơi hồng nhẹ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Người dân và du khách tận hưởng không khí mùa Xuân khi hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
“Hanami” có nghĩa là “ngắm hoa”, nhưng trên thực tế, đây còn là dịp để mọi người tụ họp cùng gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp dưới những tán cây anh đào. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Đông đảo người dân và du khách ngắm hoa tại Chidorigafuchi, một trong những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất Tokyo. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Người dân Tokyo vừa ngắm hoa, vừa cùng nhau ăn uống trò chuyện dưới tán anh đào. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Người dân cùng nhau tận hưởng không khí mùa Xuân dưới tán anh đào. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Một cây anh đào giống Angyo nở rộ tại Tokyo. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Nhiều loại anh đào cùng nhau nở rộ tại công viên Toneri. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Chèo thuyền ngắm hoa là hình thức ngắm hoa đặc biệt được ưa chuộng tại hào nước bao quanh Hoàng cung. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Nhật Bản #Hoa anh đào #nở rộ #thủ đô Tokyo Nhật Bản
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026

Chiều 27/3, đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN chủ trì Hội nghị giao ban sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm hạt nhân tại Moskva. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng thăm Triển lãm hạt nhân tại Moskva

Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Triển lãm hạt nhân tại Trung tâm Triển lãm quốc gia.