Hạng mục đầu tiên của dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc “cán đích”

Tập đoàn Sun Group cho biết, sau 90 ngày triển khai thực hiện, hạng mục công trình khu vực sân đỗ 1C của siêu dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã “cán đích” đưa vào khai thác.

Đây là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC hoàn thành, lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.

Hạng mục công trình này tốc độ thi công “thần tốc,” với quy mô 5 vị trí đỗ mới, sân đỗ 1C được hoàn thành trong 3 tháng kể từ ngày khởi công, so với quy trình thông thường tại các sân bay khác thường kéo dài từ 9-12 tháng, đã rút ngắn 2/3 thời gian.

Để đạt kết quả này, Sun Group cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, với hàng nghìn công nhân và hàng trăm phương tiện cơ giới thi công xuyên suốt “3 ca, 4 kíp,” “vượt nắng thắng mưa,” bất chấp những thách thức về chi phí vật liệu và logistics biến động mạnh từ tình hình địa chính trị toàn cầu.

Cùng với sân đỗ 1C, các hạng mục công trình khác của siêu dự án cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cụ thể là đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m đang tiến sát ngày hoàn thiện, trong đó, lớp bê tông xi măng ổn định nền tảng đã đạt 95%, lớp bề mặt chịu tải cho các dòng máy bay thân rộng đã đạt 31%.

Dự kiến đến ngày 30/6, đường băng này sẽ nghiệm thu kỹ thuật và có thể vận hành chính thức vào tháng 8/2026, giúp nâng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay tại đảo Ngọc Phú Quốc.

Tiếp đến, hạng mục công trình nhà ga hành khách T2 đã đạt 87% khối lượng kết cấu phần thô và đang bước vào giai đoạn lắp đặt hệ khung thép mái khổng lồ.

Mặt khác, nhà ga VIP, nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị APEC 2027, với 100% phần kết cấu thô và 70% kết cấu thép mái đã hoàn thành.

Việc triển khai đồng bộ từ nhà ga đến sân đỗ đảm bảo khi khánh thành, mọi mắt xích sẽ đạt trạng thái thông suốt và đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ cao cấp nhất.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời-Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh, tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng.

Theo đó, cảng hàng không đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay từ năm 2027 lên 20 triệu hành khách/năm; giai đoạn 2, dự án được mở rộng tới 50 triệu khách/năm.

Tiếp đó, hạng mục công trình mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500m và 3.300m; hệ thống sân đỗ mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa-biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh. Nhà ga VIP diện tích xây dựng 6.000m², trang bị hiện đại, đáp ứng được những chuyến bay chuyên cơ lên đến 300 người. Nhà ga VIP sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tham dự APEC 2027 và các sự kiện trọng thể của đảo Ngọc Phú Quốc trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Sun Group vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá 2,3 tỷ USD cùng Gold Mantis - thương hiệu thiết kế và trang trí nội thất số một Trung Quốc và nổi danh toàn cầu, trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Theo đó, trọng tâm hợp tác giai đoạn 2026-2031 là triển khai thi công và ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thị trường như BIM (Building Information Modeling) cùng giải pháp thiết kế và thi công trang trí kiến trúc, nội thất cho các dự án trọng điểm quốc gia tại Việt Nam.

Đặc biệt, Gold Mantis sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược cùng Sun Group hiện thực hóa trang trí nội thất cho cụm công trình (sân bay, các hạng mục quan trọng khác…) phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường nhấn mạnh: “Sun Group cùng nhau chia sẻ tầm nhìn phát triển các công trình, dự án bền vững, để lại cho đất nước những di sản kiến trúc có giá trị lâu dài. Việc hợp tác với đối tác toàn cầu Gold Mantis là cơ hội để đội ngũ Sun Group tiếp nhận công nghệ xây dựng hiện đại, tiến tới làm chủ quy trình và nâng tầm vị thế của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.”

Đây là bước đi chiến lược để Sun Group tiếp tục kiến tạo những công trình chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, tự hào đưa hình ảnh và vị thế Việt Nam vươn xa trên bản đồ nội thất kiến trúc thế giới; đồng thời, mở ra bước tiến mới trong hành trình đưa tiêu chuẩn kiến trúc-nội thất Việt Nam tiệm cận những chuẩn mực quốc tế cao nhất./.

