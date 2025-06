Nghị quyết của Chính phủ về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Ngày 1/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-CP về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo hình thức đầu tư kinh doanh

Tại Nghị quyết trên, Chính phủ thống nhất việc đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 1156/UBND-KT ngày 15/5/2025.

Chính phủ phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện như đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục công trình của Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Chuyển giao kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý

Chính phủ cũng thống nhất việc thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về địa phương quản lý, xử lý không áp dụng đối với tài sản do Tổng công ty Cảng hàng không - CTCP (ACV) quản lý được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng, an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có) theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Máy bay cất cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý theo trình tự sau: Chỉ đạo tổ chức rà soát, lập Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do ACV đang được giao quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư về Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để thực hiện đầu tư Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản gồm: Tên doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản (ACV); tên cơ quan tiếp nhận tài sản (Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang); danh mục tài sản chuyển giao (tên tài sản; năm đưa vào sử dụng; thông số kỹ thuật cơ bản (kích thước/diện tích/khối lượng...); nguyên giá, giá trị còn lại; tính chất sử dụng (dân dụng, lưỡng dụng); quyền quản lý, sử dụng đất gắn với công trình; tình trạng sử dụng của tài sản); trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do cơ quan tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang không thực hiện thanh toán giá trị tài sản cho Bộ Xây dựng khi chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý.

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý để quản lý, xử lý và thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan có chuyên môn thực hiện tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý; mở sổ theo dõi, tính hao mòn đối với tài sản nhận chuyển giao từ thời điểm nhận chuyển giao đến khi hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thống nhất với Bộ Xây dựng để ACV tiếp tục việc bảo trì, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (mà Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận) theo cơ chế được quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư tại các cảng hàng không, sân bay kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận tài sản đến khi hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng đủ điều kiện vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không và pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gắn liền với đất cho người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai theo hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có hoàn trả giá trị tài sản cho Nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thuê doanh nghiệp thẩm định giá để xác định giá trị tài sản làm một trong các cơ sở để xem xét, quyết định giá trị tài sản phải hoàn trả cho Nhà nước.

Căn cứ hồ sơ kế toán tài sản, hồ sơ hiện trạng tài sản, định hướng đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chứng thư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định giá trị tài sản hoàn trả cho Nhà nước. Việc xác định giá trị tài sản hoàn trả nêu trên không bao gồm việc xác định lợi thế về quyền khai thác tài sản.

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản cho Nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định.

Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Số tiền thu được (từ phần chênh lệch còn lại trên cơ sở doanh thu trừ chi phí bảo trì, khai thác) theo cơ chế quy định tại điểm b khoản này được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Số tiền người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện hoàn trả giá trị tài sản cho Nhà nước quy định tại điểm d khoản này được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang để đầu tư dự án kết cấu hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027./.

