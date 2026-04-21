Tiểu sử hoạt động của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24/4/2026./.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay.
Hôm nay Quốc hội bàn về chống lãng phí, dự kiến chương trình giám sát năm 2027
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, ngày 21/4, Quốc hội dự kiến bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại biểu đồng bào thiểu số
Chiều tối 20/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Ngày 20/4/2026, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Theo Quyết định 700/QĐ-TTg, bảo đảm đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành.
Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ với Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của đại biểu dân tộc thiểu số trong xây dựng chính sách, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số
Chiều tối 20/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.
Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết thành lập 10 phường thuộc Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Nghị quyết phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Trịnh Thị Tú Anh làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn Lâm Đồng; ông Bùi Văn Dũng làm đại biểu Quốc hội chuyên trách tại đoàn Thanh Hóa.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh thông tin về triển khai loạt dự án đường sắt, cảng hàng không
Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết đến năm 2050 sẽ phát triển lên trên 30 cảng hàng không. Đối với lĩnh vực đường sắt, theo quy hoạch mạng lưới được phê duyệt, sẽ có 25 tuyến với tổng chiều dài 6.658km.
Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII đã bầu đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII.
Thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức tổng rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội đầu năm 2026
Chiều 20/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp toàn thể tại hội trường để thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội đầu năm 2026.
Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển
Trọng tâm của hội nghị là xây dựng Báo cáo tổng kết Đề án nghiêm túc và bài bản, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng đồng thời tích hợp những kinh nghiệm thực tiễn từ các tỉnh thành phía Bắc.
Việt Nam và Malaysia ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội kiến Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia, thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, tăng cường hợp tác trao đổi đoàn, tuần tra biển, hỗ trợ ngư dân.
Việt Nam tham dự các Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng và An ninh Quốc gia châu Á 2026
Triển lãm DSA năm nay giới thiệu 15 nhóm chuyên đề, trong đó nổi bật là các sản phẩm quân sự hiện đại như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, tên lửa tầm thấp vác vai, hệ thống súng phòng không, súng laser, cùng các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng.
Tháo “điểm nghẽn” thị trường bất động sản và nhân lực công nghệ cao
Tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đã kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn bất động sản và nâng cao nhân lực công nghệ cao.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập là Ngọn đuốc lý luận của Cách mạng Việt Nam
Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nhà lý luận xuất sắc, một ngọn cờ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, với nhiều bút danh như Hồng Thế Công, Hong Qui Vit hay Thanh Hương trên các tờ báo.
Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các Bộ hoàn thành kế hoạch cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo chỉ tiêu đề ra đến 2026.
Kỳ vọng tăng trưởng hai con số: Cần đột phá hạ tầng chiến lược, tăng liên kết vùng
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần hoàn thiện chính sách, tăng phân cấp, tạo hành lang pháp lý đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy liên kết thực chất cho phát triển hai con số.
Từ vụ tuồn lậu 300 tấn thịt bẩn: Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa luật trong năm 2026
Từ vụ tuồn 300 tấn thịt bẩn vừa qua, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, tổng kết việc thi hành luật an toàn thực phẩm và sớm trình Quốc hội sửa đổi bổ sung ngay trong năm 2026.
Thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước
Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước.
Thành lập thành phố Đồng Nai: Sẵn sàng bứt phá, chủ động ứng phó thách thức kép
Với quy mô kinh tế-dân số nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, Đồng Nai đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới.
Quốc hội bàn phát triển văn hóa: Không gộp ngày nghỉ, làm rõ chi 2% ngân sách
Các đại biểu Quốc hội thảo luận về chính sách phát triển văn hóa, ngân sách tối thiểu 2%, vai trò của kiến trúc và bản sắc trong xây dựng nền văn hóa bền vững.
Thông tin về 34 Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Hải Phòng là đơn vị cấp tỉnh cuối cùng tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân. TTXVN xin trân trọng giới thiệu thông tin về 34 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Thông tin về 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Thông tấn xã Việt Nam xin trân trọng giới thiệu thông tin về 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Hải Phòng bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của hệ thống chính trị
Các đại biểu bầu ông Lê Văn Hiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, bầu ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII.
Hợp tác Trung Quốc-Việt Nam đang vươn lên một tầm cao mới
Để hợp tác Trung Quốc-Việt Nam thực sự tiến triển ổn định và sâu rộng, cần chuyển hóa tình hữu nghị truyền thống “đồng chí anh em” thành sự đồng thuận xã hội rộng lớn hơn, ổn định hơn và bền vững hơn.
Thí điểm luật sư công: Bổ sung lực lượng pháp lý cho khu vực nhà nước
Dự thảo nghị quyết thí điểm luật sư công nhằm nâng cao năng lực pháp lý của nhà nước, giải quyết tranh chấp hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập.