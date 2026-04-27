Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tân Biên

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), tại Tây Ninh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An tham dự lễ dâng hương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng-Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sỹ từ mọi miền Tổ quốc. Mỗi phần mộ là một bản hùng ca bất tử, khắc ghi tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc.

Tại nghĩa trang còn có nhiều khu tưởng niệm liệt sỹ từ các ngành nghề: Giáo dục; Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam; thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sỹ Ban Dân y miền Nam; lực lượng Công an vũ trang…/.

