Điện mừng kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan, ngày 27/4/2026, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Rob Jetten...

Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan (27/4), ngày 27/4/2026, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Rob Jetten; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Mei Li Vos và Chủ tịch Hạ viện Thom van Campen.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Tom Berendsen./.

