Tàu chạy tuyến vịnh Hạ Long-Lan Hạ chính thức đi vào hoạt động

Ngày 20/4, chuyến tàu du lịch kết nối Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)-Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) đã chính thức vận hành, mở ra hành trình xuyên vùng di sản độc đáo.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã có 2 chuyến tàu du lịch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Bhaya và Công ty Cổ phần Tập đoàn DT cao cấp châu Á tổ chức phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long-Vịnh Lan Hạ.

Trung bình mỗi tàu khoảng 40 khách, phần lớn có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ.

Tàu Âu Cơ 1 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Bhaya sẽ đưa khách tham quan theo hành trình Vịnh Hạ Long 3-Vịnh Lan Hạ như sau: Vịnh Hạ Long (cảng, bến trong đất liền, Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men, Áng Dù, động Kim Quy)-Vịnh Lan Hạ (Trà Báu, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào, Quai Tơ, cửa Việt Hải, hòn Rùa, làng chài Cái Bèo-Bến Bèo).

Tàu Ambassador Signature của Công ty Cổ phần Tập đoàn DT cao cấp châu Á sẽ đưa khách tham quan theo hành trình Vịnh Hạ Long 6-Vịnh Lan Hạ như sau: Vịnh Hạ Long (cảng, bến trong đất liền, hòn Chân Voi, vũng Ba Cửa, đảo Tùng Lâm, hòn Cặp Bài)-Vịnh Lan Hạ (Gia Luận, Trà Báu, Ông Cẩm, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào, Quai Tơ).

Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ duy trì khai thác tuyến kết nối này với tần suất hoạt động cố định hằng ngày, góp phần hình thành sản phẩm du lịch liên vùng ổn định, lâu dài.

Các lực lượng chức năng của 2 địa phương cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tàu hoạt động, đồng thời tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững. Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện cấp phép, điều tiết, liên thông hoạt động giữa hai vịnh bảo đảm chặt chẽ, thuận lợi và an toàn.

Việc chính thức hình thành tuyến vận tải thủy liên thông không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới, mà còn hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa Quảng Ninh và Hải Phòng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tính liên kết vùng và giảm tải cục bộ cho từng khu vực trên hai vùng vịnh, đánh dấu bước chuyển mới trong liên kết không gian du lịch di sản giữa Quảng Ninh, Hải Phòng.

Trước đó, ngày 26/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký kết quy chế phối hợp quản lý hoạt động phương tiện thuỷ nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ. Quy chế phối hợp giữa hai địa phương bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4.

Theo quy chế phối hợp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép cho tàu du lịch vận chuyển khách theo 4 hành trình kết nối: Vịnh Hạ Long 3-Vịnh Lan Hạ; Vịnh Hạ Long 4-Vịnh Lan Hạ; Vịnh Hạ Long 5-Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long 6-Vịnh Lan Hạ.

Toàn bộ các hành trình này đều là tàu lưu trú ngủ đêm mà không tổ chức tour tham quan trong ngày, cho phép du khách có nhiều thời gian trải nghiệm, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của hai vùng vịnh nổi tiếng là Hạ Long và Lan Hạ./.

