Chinh phục Cao Xiêm: Hành trình khám phá “nóc nhà Quảng Ninh” không thể bỏ qua

Được mệnh danh là “nóc nhà Quảng Ninh” (1.429m), Cao Xiêm gây ấn tượng bởi vẻ nguyên sơ và cung trekking vừa sức. Hành trình khoảng 7km xuyên rừng, mở dần từ không gian kín dưới tán cây đến sườn núi lộng gió, trước khi chạm tới vùng mây phủ gần đỉnh. Đây là sản phẩm du lịch mới đầy hứa hẹn, dự kiến đi vào hoạt động dịp cuối năm 2026 tại Lục Hồn.

Sản phẩm du lịch này được Ủy ban Nhân dân xã Lục Hồn khảo sát, xây dựng bài bản: Rà soát tài nguyên, đánh giá cung trekking, chọn điểm dừng an toàn, thử nghiệm hoạt động gắn với đời sống người dân.

Qua nhiều lần điều chỉnh thực tế, tour Cao Xiêm dần định hình như một sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững, phù hợp điều kiện địa phương. Trên cơ sở đó, hành trình được thiết kế gói gọn trong 2 ngày để vừa đảm bảo trải nghiệm, vừa phù hợp thể lực du khách.

Ngày đầu tiên, du khách bước vào hành trình leo núi chinh phục Cao Xiêm. Những bước chân đầu tiên có thể còn nhẹ nhàng, nhưng càng lên cao, độ dốc tăng dần, buộc người leo phải điều chỉnh nhịp thở, giữ sức bền.

Điểm hấp dẫn của cung đường không nằm ở độ dài, mà ở sự biến đổi liên tục của địa hình và cảnh sắc. Khi những tán rừng dần lùi lại phía sau, không gian mở ra, gió mạnh hơn, mây bắt đầu lững lờ trôi ngang tầm mắt, tạo cảm giác như đang tiến dần vào một thế giới khác.

Chính sự chuyển đổi ấy dẫn dắt người đi đến khoảnh khắc chạm đỉnh - phần thưởng xứng đáng cho hành trình. Không cần những công trình hoành tráng, chỉ một cột mốc giản dị giữa không gian rộng mở cũng đủ tạo nên dấu ấn.

Từ đây, tầm nhìn trải rộng bốn phía: Núi non biên giới nối nhau như sóng, thung lũng Bình Liêu ẩn hiện phía dưới, xa xa là những dãy núi kéo dài bất tận. Trong những ngày đẹp trời, biển mây phủ kín, khiến cảm giác đứng giữa tầng không trở nên rõ rệt.

Sau hành trình chinh phục, trải nghiệm được nối dài bằng hoạt động cắm trại qua đêm ở độ cao hơn 1.200m. Trong không gian bãi trống lộng gió, du khách cùng nhau nhóm lửa, nướng gà bản, thưởng thức phở chấm - những món ăn giản dị nhưng đậm hương vị vùng cao.

Khi đêm xuống, sự tĩnh lặng của núi rừng, bầu trời sao và không khí trong lành tạo nên một nhịp sống chậm hiếm có, giúp người tham gia thực sự “tạm rời” khỏi đời sống thường nhật.

Nếu ngày đầu là hành trình chinh phục thiên nhiên, thì ngày thứ hai mở ra chiều sâu trải nghiệm với văn hóa bản địa. Từ những bước chân trong rừng, du khách được người dân dẫn dắt tìm hiểu các loại cây thuốc truyền thống, trực tiếp hái lá, nhận biết công dụng. Những tri thức dân gian ấy không chỉ mang tính thực hành, mà còn phản ánh mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa con người và rừng núi.

Tiếp nối mạch trải nghiệm, du khách được tham gia thưởng thức trái cây rừng, check-in mùa vàng trên các triền núi, hay cùng người dân thu hoạch lâm sản. Sự tham gia trực tiếp này giúp hành trình không còn là quan sát, mà trở thành trải nghiệm nhập vai, nơi mỗi người có thể cảm nhận rõ nhịp sống lao động bền bỉ của đồng bào vùng cao.

Song song với đó, yếu tố văn hóa truyền thống được lồng ghép tự nhiên qua việc tìm hiểu nhà ở, phong tục, trang phục, sinh hoạt thường ngày và các nghi lễ cưới hỏi. Chính sự kết nối giữa cảnh quan và văn hóa đã tạo nên chiều sâu cho sản phẩm, giúp hành trình không chỉ dừng ở việc “đi và ngắm,” mà còn là quá trình khám phá bản sắc.

Từ cách tổ chức này, tour trải nghiệm Cao Xiêm dần định hình như một mô hình du lịch cộng đồng gắn với sinh kế địa phương. Người dân không chỉ tham gia phục vụ mà còn trực tiếp kể câu chuyện của mình, qua đó tạo nên giá trị bền vững cho sản phẩm. Trong xu hướng du lịch “xanh,” hành trình Cao Xiêm không chỉ là chuyến đi mà còn là cơ hội sống chậm, kết nối với thiên nhiên./.

Du lịch biển Cát Bà bứt tốc cao điểm mùa Hè với liên minh tour mới độc quyền “Bản giao hưởng đảo xanh” là sản phẩm nhằm định vị lại du lịch Hè phía Bắc theo hướng chuyên nghiệp, có chiều sâu văn hóa, giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra hướng đi bền vững mới cho toàn ngành.