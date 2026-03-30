Caravan: Xu hướng cho những trải nghiệm "đi để sống" thay vì "đi để nghỉ"

Những chuyến đi của du khách ngày nay đã không còn dừng ở việc “ngắm cảnh qua cửa kính,” mà đang dịch chuyển sang nhu cầu trải nghiệm sâu và cá nhân hóa đậm nét hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh giá vé máy bay, dịch vụ vận chuyển… không ngừng biến động do ảnh hưởng của tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Caravan - du lịch tự lái theo đoàn đang trở thành “mảnh đất” giàu tiềm năng như Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Bởi với các nhóm khách ưa chuộng loại hình xê dịch rong ruổi này, điều họ cần ngoài những cung đường đẹp, quan trọng hơn là cảm giác được chủ động khám phá nhưng vẫn an tâm suốt hành trình.

Mặc dù Caravan tại Việt Nam vẫn còn những rào cản nhất định như tổ chức chưa đồng đều, lo ngại về an toàn, hậu cần kỹ thuật và thủ tục ở các tuyến quốc tế…, nhưng một số chương trình Caravan quốc tế quy mô lớn sắp được ban tổ chức Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026 (diễn ra từ 2-5/4) giới thiệu đã cho thấy Caravan đang dần trở thành một yếu tố chính của hoạt động xúc tiến du lịch.

Sản phẩm đặc thù có dư địa phát triển

Thực tế cho thấy, mỗi đoàn Caravan thường quy tụ từ 15-30 xe, tương đương khoảng 100-200 khách, phổ biến ở nhóm gia đình, doanh nghiệp và các câu lạc bộ ôtô. Sau đại dịch COVID-19, khi nhu cầu du lịch riêng tư, linh hoạt và chủ động tăng mạnh, Caravan càng bộc lộ rõ lợi thế. Đây không chỉ là một cách xê dịch khác đi, mà đang dần trở thành một lối sống trải nghiệm mới.

Thực tế này cho thấy, ngành du lịch và những người làm nghề đang “sống” thuận theo nhu cầu thị trường, hiểu đúng và trúng những thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng để nắm bắt và đồng hành: du khách không chỉ tìm kiếm một kỳ nghỉ tiện nghi, an toàn, mà họ còn muốn được chủ động hơn, cá nhân hóa hơn và tham gia sâu hơn vào chính hành trình mình lựa chọn. Trong bối cảnh ấy, Caravan đang bước ra khỏi phạm vi “ngách” để trở thành một xu hướng giàu sức hút.

Du khách Việt tham gia hành trình Caravan khám phá Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm hấp dẫn của Caravan vừa là việc có thể tự cầm lái, vừa ở cảm giác chinh phục: Tự mình đi qua địa hình mới, thích nghi với thời tiết, chạm vào văn hóa bản địa, và biến mỗi chặng đường thành một phần ký ức mang dấu ấn cá nhân. Thay vì chỉ dừng ở một điểm đến như thông thường, du khách Caravan được “sống” cùng toàn bộ hành trình.

Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Caravan tại Việt Nam hiện vẫn thiếu chiến lược phát triển riêng ở cấp quốc gia. Hầu hết chương trình đều do doanh nghiệp và các câu lạc bộ chủ động xây dựng, trong khi loại hình này hoàn toàn có thể được khai thác như một sản phẩm du lịch đặc thù nếu có định hướng phù hợp.

Đánh giá trên góc độ thị trường, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch cho rằng: “đây lại chính là khoảng trống giàu tiềm năng. Bởi khi nhu cầu về trải nghiệm cá nhân, tính khác biệt và quyền chủ động ngày càng tăng, caravan có cơ hội trở thành ‘lời giải’ tự nhiên cho một lớp du khách mới. Đó là những người không muốn ‘đi cho biết,’ mà muốn trực tiếp chạm, trực tiếp lái, trực tiếp cảm và thực sự sống trong hành trình mình lựa chọn.”

Cũng chính vì vậy, Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá việc các chương trình caravan quốc tế quy mô lớn được giới thiệu tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026 là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy caravan đang dần được đưa vào dòng chảy chính của hoạt động xúc tiến du lịch, thay vì đứng ngoài như một nhánh trải nghiệm riêng lẻ.

Du khách Việt trên hành trình Caravan khám phá Tân Cương từ 14-28/5/2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những hành trình “đi để sống”

Nếu trước đây, Caravan tại Việt Nam chủ yếu gắn với các cung ngắn trong nước, hoặc các tuyến liên vận Đông Dương, và đơn giản là dừng ở trải nghiệm lái xe đường dài đơn thuần, thì nay đang được khai thác như một sản phẩm khám phá chuyên sâu, nơi yếu tố cung đường, độ khó, hậu cần và năng lực tổ chức trở thành thước đo đẳng cấp. Các chuyên gia nhận định Caravan tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn nâng cấp cả về tư duy sản phẩm lẫn tầm vóc thị trường.

Đáng chú ý trong đó, tiên phong theo đuổi hướng đi này, Vietnam Caravan Center (Viecaravan, thành viên Tập đoàn Vietravel) vừa chính thức công bố hai hành trình tour Caravan quốc tế mới nhằm kích cầu thị trường và “đón sóng” mùa cao điểm Hè đang cận kề, gồm: Caravan mô tô chinh phục Ladakh (Ấn Độ), và Caravan ôtô khám phá Tân Cương (Trung Quốc).

Giám đốc Viecaravan, bà Trần Thị Việt Hương cho biết với mỗi hành trình đặc thù như Caravan, đơn vị này luôn không ngừng hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng vận hành từng bước để hoàn thiện tổ chức. Đặc biệt, với những hành trình có độ khó cao như Ladakh hay Tân Cương, khách hàng thường chú trọng đến độ an toàn, sự hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện, thủ tục và năng lực vận hành thực tế của đơn vị tổ chức.

“Chúng tôi cố gắng lựa chọn những hành trình có chiều sâu trải nghiệm, không quá đại trà, để mỗi chuyến đi không chỉ là một tour du lịch, mà còn là cơ hội để khách tự khám phá bản thân, kết nối với cộng đồng có cùng sở thích và cảm nhận rõ hơn giá trị của hành trình tự lái,” bà Việt Hương nói và khẳng định Viecaravan luôn tập trung hướng đến làm tốt từ trải nghiệm thật của khách hàng, từ đó góp phần để Caravan được nhìn nhận chuyên nghiệp hơn và gần gũi hơn với thị trường du lịch Việt Nam.

Ladakh là hành trình có độ khó cao. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chia sẻ quan điểm xây dựng sản phẩm, bà Việt Hương nhấn mạnh: “Điểm quan trọng của Caravan không chỉ nằm ở cung đường đẹp hay cảm giác chinh phục, mà ở việc khách hàng có được một hành trình đủ tự do nhưng vẫn đủ yên tâm để tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm đó.”

Trên tinh thần đó, với hành trình Ladakh dài 8 ngày 7 đêm, du khách sẽ bước vào một trong những cung đường khắc nghiệt và hùng vĩ bậc nhất thế giới. Từ Leh ở độ cao hơn 3.500 m, hành trình mở ra những lớp trải nghiệm vừa đầy thử thách vừa giàu cảm xúc: thích nghi với độ cao, băng qua các cung đèo nổi tiếng như Khardung La hay Chang La, ghé thăm tu viện Thiksey mang dáng dấp “Tiểu Potala,” và chạm đến hồ Pangong với sắc xanh thay đổi theo ánh sáng. Đặc biệt, xen giữa núi tuyết và đèo cao là thung lũng Nubra, dừng chân ở đó du khách có thể trải nghiệm cưỡi lạc đà hai bướu giữa những đồi cát lạnh hiếm thấy trên thế giới. Đây là hành trình mà tay lái, thể lực và ý chí cùng được thử thách.

Nếu Ladakh là biểu tượng của độ cao, địa hình và sức bền, thì Tân Cương lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác: rộng lớn, đa tầng địa mạo và đậm dấu ấn Con đường Tơ lụa. Trên hành trình ấy, không chỉ lái xe qua sa mạc, núi non và thảo nguyên, du khách còn đi xuyên qua những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất giao thoa giữa nhiều cộng đồng, nhiều nền văn minh. Chính sự đối lập ấy khiến Caravan không đơn thuần chỉ là cách di chuyển, mà đã trở thành phương thức giúp người tham gia khám phá sâu mỗi vùng đất bằng nhịp điệu của chính mình.

Có thể thấy, từ một phân khúc từng được xem dành cho cộng đồng nhỏ, Caravan đang dần khẳng định là loại hình du lịch trải nghiệm hiện đại: Tự do hơn, sâu hơn và cá nhân hóa hơn. Khi du khách không còn chỉ tìm kiếm sự nghỉ ngơi, mà muốn thử thách bản thân, kết nối với bạn đồng hành và cảm nhận điểm đến bằng chính nhịp lái của mình, Caravan trở thành một xu hướng được lựa chọn: “Đi để sống” thay vì chỉ “đi để nghỉ”./.

Đoàn môtô của khách Việt trên hành trình Ladakh dài 8 ngày 7 đêm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

