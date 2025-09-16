Đà Nẵng: Mở lại các tuyến du lịch ở bán đảo Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng

Ngày 16/9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc triển khai lại các hoạt động tham quan, dã ngoại trên tuyến du lịch tại bán đảo Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào tháng 10/2022, một số tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà bị thiệt hại nghiêm trọng, nền mặt đường bị hư hỏng, sạt lở, hở hàm ếch tại nhiều vị trí. Các đơn vị liên quan đã thực hiện sửa chữa, khắc phục hạ tầng hư hỏng, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt.

Đến nay, việc thi công khắc phục sạt lở đã hoàn thành, đáp ứng việc lưu thông phục vụ du khách và kiểm soát, đảm bảo an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy rừng; giảm thiểu các tác động gây hại đến tài nguyên thiên nhiên rừng và hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đã quyết định mở lại tuyến tham quan tại bán đảo Sơn Trà phục vụ khách tham quan, dã ngoại, làm cơ sở để hình thành các sản phẩm du lịch mới thu hút khách.

Khách du lịch được phép tham quan, dã ngoại trên tuyến Tiên Sa-suối Ôm-đỉnh Bàn Cờ; tuyến đỉnh Bàn Cờ-Bãi Bắc và tuyến Bãi Bắc-cây đa di sản theo các khung giờ được quy định.

Ngoài khung giờ trên, Ban Quản lý thực hiện khóa rào chắn và không cho phép các hoạt động tham quan, dã ngoại, trừ những hoạt động đã được cấp phép của các cơ quan chức năng cho tổ chức thực hiện.

Để hỗ trợ công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu các tác động gây hại đến tài nguyên thiên nhiên rừng và hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện các hình thức kiểm soát số lượng người đến tham quan, du lịch theo quy định. Khách lẻ sẽ được kiểm soát bằng thẻ màu xanh, khách sử dụng và gửi lại trong ngày.

Đối với khách đi theo đoàn, đơn vị lữ hành có nhu cầu khai thác thông báo cho Ban Quản lý thời gian, lộ trình, số lượng khách tham quan và cam kết tự chịu trách nhiệm với mọi sự cố xảy ra, thực hiện đúng nội quy tham quan và hướng dẫn của nhân viên quản lý.

Trong quá trình tham quan, dã ngoại, du khách cần tuân thủ nội quy tham quan và hướng dẫn của nhân viên quản lý; thời gian tham quan; không xâm hại rừng và không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách đi đúng tuyến đường quy định, không xâm phạm vào khu vực cấm, khu vực quốc phòng để quay phim, chụp hình, sử dụng flycam… khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền./.

