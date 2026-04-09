Kinh tế đêm - "cú hích" chiến lược cho du lịch Quảng Ninh phát triển bền vững

Quảng Ninh xác định kinh tế đêm là động lực mới cho tăng trưởng du lịch và là giải pháp trọng tâm để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Phù hợp với chủ trương trên, tỉnh đang tập trung xây dựng thương hiệu du lịch "Quảng Ninh về đêm" với các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương kết hợp với công nghệ hiện đại (như trình diễn ánh sáng, nghệ thuật số).

Các địa phương được khuyến khích phát triển kinh tế đêm là: khu vực Hạ Long-Bãi Cháy với lợi thế của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long phát triển kinh tế đêm với biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn và dịch vụ du thuyền; khu vực biên giới Móng Cái với lợi thế cửa khẩu để phát triển kinh tế đêm gắn với mua sắm, giao lưu văn hóa biên giới; hai đặc khu Cô Tô, Vân Đồn được định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đêm theo hướng sinh thái và nghỉ dưỡng biển.

Sự chuyển mình từ kinh tế truyền thống sang kinh tế đêm "năng động 24/7" được xem là bước đi chiến lược để Quảng Ninh sớm đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của khu vực trung tâm biên giới, phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) đang tích cực triển khai các giải pháp phát triển kinh tế ban đêm, tạo điểm nhấn mới cho không gian đô thị và thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương.

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế-xã hội, phường xác định kinh tế đêm là thành phần quan trọng trong cơ cấu ngành dịch vụ, góp phần kích cầu tiêu dùng và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Trọng tâm của mô hình này được triển khai dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động thương mại biên giới, dịch vụ ẩm thực và không gian văn hóa đặc trưng. Theo đó, phường tập trung rà soát, quy hoạch các tuyến phố chuyên doanh, khu vực dịch vụ tập trung tại các vị trí lợi thế gần cửa khẩu và dọc các trục đường chính. Các cơ sở kinh doanh, hộ cá thể được khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các mặt hàng lưu niệm và đặc sản địa phương, đồng thời mở rộng khung giờ phục vụ về đêm để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nội địa và quốc tế.

Định hướng về sản phẩm dịch vụ phục vụ kinh tế ban đêm theo 5 lĩnh vực gồm biểu diễn văn hóa nghệ thuật; mua sắm giải trí đêm; chăm sóc sức khỏe, làm đẹp ban đêm; tham quan du lịch về ban đêm; lĩnh vực ẩm thực, văn hóa, ăn uống về ban đêm.

Để phát triển kinh tế đêm, công tác quản lý đô thị và an ninh trật tự được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng, trong đó đòi hỏi cần tăng cường lực lượng tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và kiểm soát chặt chẽ giá cả dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Việc đẩy mạnh kinh tế đêm tại phường Móng Cái 1 nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung không chỉ tạo ra động lực mới cho các hoạt động thương mại-dịch vụ mà còn góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương.

Nhờ chú trọng phát triển kinh tế đêm, trong quý 1/2026, toàn tỉnh đón khoảng 6,3 triệu lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025). Năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu thu hút 22 triệu lượt khách (trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt ít nhất 65.000 tỷ đồng. Kinh tế đêm được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào con số này thông qua việc tăng doanh thu dịch vụ từ 20-30%./.

