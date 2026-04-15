Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 7 điểm vào dịp lễ 30/4-1/5

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện năm nay là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại 7 địa điểm, kết hợp cùng hàng loạt chương trình văn hóa, thể thao đặc sắc trải dài khắp thành phố.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện sẽ được bắt đầu từ 21h đến 21h15 tối 30/4 tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp.

Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 3 điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Bốn điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn); Khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Cùng thời điểm, chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra từ 19h30 đến 21h tại ba khu vực. Sân khấu chính đặt trên đường Nguyễn Huệ (đoạn giao Huỳnh Thúc Kháng), được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Hai sân khấu còn lại đặt tại Công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường công viên Bà Rịa.

Không khí lễ hội còn lan tỏa khắp các Phường/xã với các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân luân phiên diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5. Chuỗi hoạt động văn hoá - thể thao dịp này còn đánh dấu bằng Giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 50 cùng các hoạt động trang trí, cổ động trên các trục đường trung tâm.

Hoạt động Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) diễn ra từ ngày 23/4 đến ngày 12/5 tại 03 địa điểm: khu vực đường Nguyễn Huệ - Đồng Khởi (phường Sài Gòn), công viên Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Ngày 29/4, các đoàn tổ chức viếng nghĩa trang, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động, lực lượng chức năng sẽ tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là trong chiều và tối 30/4.

Đồng thời bố trí các lộ trình thay thế nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra sự kiện./.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp 30/4 và 1/5 Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm đặc sắc tại khu phố cổ Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm.