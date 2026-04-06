Lễ hội Quán Thế Âm - kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững

Sáng 6/4 (tức ngày 19/2 âm lịch), tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương đã tề tựu tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ chính, thiêng liêng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Chia sẻ về ý nghĩa của lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh: Thông qua lễ hội, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp, qua đó xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh; góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ là dịp cầu nguyện mà còn là cơ hội để mỗi người thực hành lòng từ bi, sống thiện lành, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm được tổ chức theo nghi thức Phật giáo truyền thống với các phần tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc; dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là di sản văn hóa phi vật thể có giá trị đặc biệt. Năm 2021, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trước đó, năm 2000, được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Các đoàn rước lễ tham dự lễ vía chính Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đáng chú ý, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các hoạt động của lễ hội thể hiện rõ tinh thần này khi gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Phần hội năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật “Ánh từ quang,” “Giai điệu Quán Thế Âm,” trình diễn diều nghệ thuật, thi ẩm thực chay, các trò chơi dân gian...

Đặc biệt, chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước đã lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Đại biểu thả bóng bay cầu nguyện hòa bình tại buổi lễ chính. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Song song đó, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng địa phương cùng các gian hàng dịch vụ được tổ chức hợp lý, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách.

Công tác tổ chức lễ hội được chú trọng theo hướng văn minh, an toàn, thân thiện môi trường với việc triển khai mô hình “5 không” gồm: không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan; xây dựng “Lễ hội xanh.”

Ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh ngày càng được nâng cao.

Diễn ra từ ngày 4-7/4, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2026 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, qua đó, góp phần khẳng định giá trị của di sản văn hóa dân tộc; đồng thời thực hiện hiệu quả các chủ trương phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới./.

