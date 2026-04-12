Bộ Dân tộc và Tôn Giáo chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ ​

Ngày 12/4, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026.

Phát biểu tại các điểm đến, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây như một nét văn hóa đặc sắc, là dịp để đồng bào hướng về cội nguồn và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng của những ngày lễ hội, Thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị sư sãi, chức sắc cùng bà con Khmer, đồng thời gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và tiết kiệm đến toàn thể cộng đồng dân tộc Khmer trên địa bàn.

Thứ trưởng Y Thông khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt thông qua việc triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc hiệu quả.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng biểu dương tinh thần nỗ lực của bà con Khmer trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, thi đua lao động sản xuất để đóng góp vào thành tựu chung của thành phố Cần Thơ.

Dịp này, Đoàn công tác tặng quà chùa Ta Khvích Thmây; trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Hồ Đắc Kiện.

Đoàn công tác cũng gặp gỡ, tặng quà các vị chức sắc, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu, nhân sỹ trí thức và người có uy tín trong đồng bào Khmer tại Trường Trung cấp Pali Nam Bộ (phường Sóc Trăng); Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (phường Ô Môn).

Ghi nhận vai trò của những nhân tố nòng cốt, Thứ trưởng đánh giá cao các vị chức sắc, nhân sỹ trí thức và người có uy tín trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, biểu dương nỗ lực của các cơ sở giáo dục đặc thù, tiêu biểu là Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và gìn giữ bản sắc ngôn ngữ, văn hóa Khmer cho các thế hệ mai sau.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn Giáo kỳ vọng, với sự quan tâm sát sao của các cấp ngành, đồng bào Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

