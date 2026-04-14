Lễ hội Songkran xuyên biên giới nối kết Thái Lan, Myanmar, Lào

Truyền thông sở tại cho biết hàng nghìn người dân Thái Lan và Myanmar đã tập trung giữa sông Moei để tham gia lễ hội Songkran xuyên biên giới, thể hiện tình hữu nghị sôi nổi giữa hai cộng đồng láng giềng.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 12/4 tại ngã ba tự nhiên Ban Mae Ku Luang thuộc huyện Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan, thu hút đông đảo người dân từ cả Mae Sot và thị trấn biên giới Myawaddy thuộc bang Kayin của Myanmar cùng tham gia lễ hội té nước lần đầu tiên sau 2 năm.

Các quầy bán đồ ăn và sân khấu âm nhạc được dựng lên ở cả hai bên bờ sông, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt của chính quyền hai nước.

Ở giữa sông, các gia đình và thanh niên mặc áo hoa màu sắc và trang phục mùa Hè vẫn tập trung ăn mừng bất chấp nhiệt độ lên tới khoảng 40 độ C. Nhiều người đã chia sẻ những khoảnh khắc trên mạng xã hội, làm nổi bật tinh thần Songkran xuyên biên giới.

Ban tổ chức cho biết lễ hội “Songkran hai nước” là cầu nối văn hóa giúp tăng cường mối quan hệ địa phương giữa cộng đồng biên giới Thái Lan và Myanmar, đồng thời thúc đẩy du lịch và thu nhập cho người dân khu vực.

Cùng trong không khí rộn ràng đón Năm mới cổ truyền, cộng đồng người Thái Lan và Lào đã cùng nhau tụ họp để ăn mừng lễ Songkran dọc theo sông Hueang ở Ban Mueang Phrae, huyện Na Haeo, tỉnh Loei, trên biên giới Thái Lan-Lào.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Loei Prayoon Aranyarat cùng ông Bounphalang Vilaisack, người đứng đầu chính quyền thị trấn Boten thuộc tỉnh Xayaburi (Lào), đã chủ trì khai mạc Lễ hội Songkran và rước hoa thường niên Thái Lan-Lào năm 2026, thu hút đông đảo người dân hai địa phương tham dự.

Sự kiện còn có các đoàn rước từ 5 cơ quan và tổ chức cộng đồng địa phương. Nhiều tiết mục văn hóa được trình diễn tại khu vực ven sông, góp phần tăng thêm sắc màu cho lễ hội.

Lễ khai mạc bao gồm các nghi lễ Phật giáo truyền thống như rưới nước lên tượng Phật và lễ ban phước bằng nước cho người cao tuổi, cùng với các chương trình văn hóa và giải trí diễn ra xuyên suốt trong không khí sôi động.

Ban tổ chức cho biết sự kiện này nhằm mục đích bảo tồn các truyền thống địa phương, tăng cường quan hệ Thái Lan-Lào và thúc đẩy du lịch cũng như kinh tế địa phương./.

