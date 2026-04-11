Cần Thơ: Tết Chôl Chnăm Thmây ấm tình quân dân nơi biên giới

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ triển khai chuỗi hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn.

Cụ thể, sáng 11/4, Đồn Biên phòng Lai Hòa vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” lần thứ 11.

Hoạt động này nhằm trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 70 suất quà bao gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước.

Trước đó, vào chiều 10/4, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ, chiến sỹ là người dân tộc Khmer.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tốt đẹp nhất và tặng quà động viên 56 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đơn vị.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của những người lính biên phòng dân tộc Khmer trong thời gian qua.

Các cán bộ, chiến sỹ đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa đơn vị với đồng bào, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác.

Toàn lực lượng cần chấp hành nghiêm kỷ luật, duy trì sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn và tăng cường tuần tra, kiểm soát để đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Song song đó, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển./.

