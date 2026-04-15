Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng và mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Báo cáo chính trị được đăng tải trên website của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa chỉ: http://www.mattran.org.vn, website của Báo Đại đoàn kết, website của Trung ương các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thời gian xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị đến hết ngày 22/4/2026. Ý kiến góp ý xin gửi về Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 107 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

Xem toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị tại đây./.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí.