Lãnh đạo các địa phương thăm, chúc mừng Tết Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây

Ngày 10/4, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2026 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào dân tộc Khmer.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng các địa phương Lào

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến tặng hoa, chúc mừng Tổng lãnh sự, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2026.

Chúc mừng cán bộ và nhân viên Tổng Lãnh sự quán, cộng đồng người Lào đang sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể nhân dân Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2026, ông Đặng Minh Thông bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và dành sự ưu tiên hàng đầu cho quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào; đẩy mạnh hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị của Lào trong những lĩnh vực như: đào tạo nguồn nhân lực, thương mại, công nghệ và du lịch, giao lưu thế hệ trẻ…

Ông Đặng Minh Thông (trái), Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà chúc Tết ông Phonesy Bounmixay (phải), Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền của Lào. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chung vui đón Tết Bunpimay cùng các bạn Lào, ông Đặng Minh Thông chúc Tổng Lãnh sự Phonesy Bounmixay cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào ngày càng phát triển, thiết thực góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết đặc biệt son sắt và thủy chung giữa Việt Nam-Lào.

Trân trọng tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa Lào và Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Ông Phonesy Bounmixay cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố đối với Tổng Lãnh sự quán Lào và khẳng định, Chính phủ và nhân dân Lào mong muốn Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào; qua đó thiết thực vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, cùng góp phần xây dựng và phát triển hai đất nước.

Nữ cán bộ Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc phúc nhân dịp năm mới cổ truyền của Lào cho thành viên Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông và các đại biểu thành phố đã tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc cổ truyền của dân tộc Lào.

Đồng bào Khmer An Giang chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh hiện có gần 5 triệu dân; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 8% dân số toàn tỉnh, với khoảng 399.000 người.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, qua đó luôn xác định đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.

Đặc biệt năm 2025, sau quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên; hộ nghèo đồng bào người Khmer chỉ còn 2,38%, hộ cận nghèo còn 3,09%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tặng quà, lì xì năm mới những người có uy tín, chức sắc tôn giáo người dân tộc Khmer trên địa bàn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Cùng với đó, hệ thống chính trị vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng biên giới ngày càng vững mạnh; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, tạo nên một diện mạo nông thôn mới khang trang.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc Khmer đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt đồng bào Khmer trong tỉnh, Thượng tọa Danh Nâng (Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, trụ trì chùa Thứ Năm) cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của công dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng; khẳng định, tiếp tục vận động chư tăng, phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tặng quà, lì xì năm mới người có uy tín, chức sắc tôn giáo người dân tộc Khmer trên địa bàn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là dịp đón mừng năm mới và cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm nay, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây diễn ra từ ngày 14-16/4. Đây không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là là dịp để đồng bào bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh; đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh An Giang đã tặng quà, lì xì năm mới cho hơn 300 người có uy tín, chức sắc tôn giáo người dân tộc Khmer trên địa bàn./.

