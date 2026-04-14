Vĩnh Long: Rộn ràng, đầm ấm Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thắt chặt tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tại chùa Mới Gia Kiết (ấp Mỹ Thuận, xã Trà Côn), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026. Ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho gia đình thanh niên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi tại xã Trà Côn.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, cùng nhiều trò chơi dân gian, như nhảy bao bố, đẩy gậy, nhảy dây... Nhiều thanh niên, thiếu nhi hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm, người dân địa phương cũng tích cực hưởng ứng, góp phần tạo nên không khí rộn ràng trước thời khắc đón năm mới.

Bà Thạch Kim Hui (xã Trà Côn) cho biết, dịp Tết có đoàn viên, thanh niên về tổ chức các hoạt động vui chơi rất bổ ích. Không khí đón Tết năm nay vui hơn mọi năm, các hoạt động vui chơi, văn nghệ ngay thời khắc mọi người đến chùa chờ đón năm mới nên rất nhộn nhịp, phấn khởi.

Theo anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thời gian qua, công tác thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm triển khai hiệu quả. Nhiều chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 không chỉ là hoạt động chào đón năm mới mà còn là dịp phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong kết nối các giá trị văn hóa cộng đồng.

Các trò chơi dân gian trong ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội là người dân tộc; vận động thanh niên tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng ngày, tại Chùa Mới (ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gói bánh tét cộng đồng chào mừng Tết Quân - Dân gắn với Tết Chôl Chnăm Thmây.

Từ sáng sớm, nhiều hội viên phụ nữ, người dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt, cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh trong không khí rộn ràng, ấm áp. Nhiều người dân đến chùa vừa thực hiện nghi thức đón năm mới, vừa tham gia phụ giúp, góp phần làm nên không khí sum vầy, đầm ấm nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Hoa cho biết, chương trình gói bánh tét cộng đồng đã huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ cùng người dân địa phương tham gia.

Chương trình nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, đồng thời chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, phụ nữ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày, khoảng 700 đòn bánh tét được gói để trao tặng, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Dịp này, Xã Đoàn Trà Côn ra mắt “Câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer" xã Trà Côn, góp phần tạo môi trường để thanh niên giữ gìn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật múa và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 14-16/4/2026. Đây là dịp để đồng bào Khmer bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, những ngày qua đã diễn ra nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khắp các phum, sóc. Các hoạt động trong dịp Tết không chỉ tạo không khí rộn ràng mà còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

