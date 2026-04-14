Bất cập hoàn trả đường dân sinh trong thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang bộc lộ nhiều bất cập khi các nhà thầu chậm trễ và thiếu trách nhiệm trong việc hoàn trả các tuyến đường dân sinh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn giao thông của người dân địa phương.

Để phục vụ thi công, Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư) đã mượn 37 tuyến đường dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi làm đường công vụ. Theo cam kết, việc hoàn trả toàn bộ các tuyến đường này phải hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

Nhưng theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đến nay (14/4/2026) vẫn còn 4/37 tuyến chưa hoàn thành. Đáng chú ý, trong khi gói thầu XL01 đã cơ bản hoàn tất thì gói thầu XL02 vẫn còn nhiều tồn đọng kéo dài.

Ghi nhận tại tuyến đường từ xã Lân Phong đi Quốc lộ 24 với chiều dài khoảng 4km, mặt đường hiện trong tình trạng hư hỏng nặng với nhiều "ổ voi, ổ gà," tạo thành những hố sâu nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Kế, người dân xã Lân Phong bức xúc cho biết, mặt đường nham nhở khiến việc đi lại của học sinh và người già hết sức khó khăn; thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, khiến bà con địa phương rất bất an.

Cùng chung cảnh ngộ, tại xã Khánh Cường, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi hồ Huân Phong dài gần 7km cũng xuống cấp nghiêm trọng sau 3 năm làm đường công vụ. Dù nhà thầu đang triển khai hoàn trả nhưng chất lượng công trình khiến dư luận lo ngại. Mặt đường bê tông mới đổ đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, rãnh sâu và lề đường không liền mạch.

Ông Vũ Ngọc Hạnh, Trưởng thôn Bàn Thạch (xã Khánh Cường) cho biết, nhà thầu từng hứa hoàn trả đường trong tháng 9/2025, sau đó lại hứa trước Tết Nguyên đán 2026, nhưng đến nay tiến độ vẫn rất trì trệ. Không chỉ chậm, chất lượng bê tông cũng không đảm bảo, mặt đường gồ ghề, vừa đổ xong đã xuất hiện rất nhiều vết nứt.

Đánh giá về thực trạng này, ông Nguyễn Trần Hoàng Vũ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Cường nhận định, các tuyến đường hoàn trả hiện không tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là thiếu khe co giãn và phần lề đường chưa được đắp đất hoàn thiện.

Với hiện trạng nứt nẻ ngay khi chưa bàn giao, tuổi thọ công trình chắc chắn sẽ bị rút ngắn, nguy cơ hư hỏng hoàn toàn là khó tránh khỏi khi có xe tải trọng lớn lưu thông.

Trước những bất cập nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục, đảm bảo đúng cam kết về tiến độ và chất lượng.

Việc hoàn trả đường dân sinh không chỉ là nghĩa vụ hợp đồng mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với an sinh của người dân vùng dự án.

Tuyệt đối không vì mục tiêu tiến độ của dự án lớn mà xem nhẹ an toàn và sinh kế của nhân dân địa phương./.

