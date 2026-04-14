Khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý sạt lở đê sông Lò Gạch

Liên quan đến sự cố sạt lở tại tuyến đê bao sông Lò Gạch tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh đã được phản ánh trước đó, các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai thêm nhiều biện pháp mới nhằm bảo đảm an toàn và sớm khắc phục, ổn định công trình.

Ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở, sở đã chỉ đạo Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và chính quyền địa phương triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông qua khu vực.

Các biện pháp này được yêu cầu thực hiện khẩn trương ngay trong đêm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Hiện nay, các đơn vị vẫn duy trì rào chắn, kiểm soát chặt khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức phân luồng từ xa để hạn chế tối đa phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, ông Phương thông tin.

Chiều dài đoạn sạt lở được xác định khoảng 60m, tập trung tại khu vực từ K7+630 đến K7+700. Toàn bộ mặt đê tại đây đã bị sụt lún từ 1-2m so với cao trình thiết kế, đồng thời xuất hiện thêm các vết nứt có nguy cơ lan rộng nếu không được xử lý kịp thời.

Hiện ngành chức năng đã tiến hành khảo sát thực tế chi tiết khu vực sạt lở, chuẩn bị triển khai khoan khảo sát địa chất và lấy mẫu thí nghiệm. Đây là cơ sở quan trọng để xác định chính xác nguyên nhân và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Theo ông Đỗ Hữu Phương, nhận định ban đầu cho thấy khu vực sạt lở có nền địa chất yếu, có thể nằm trên túi bùn kéo dài. Sắp tới, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành khoan địa chất, phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật để làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất phương án gia cố như đóng cừ, xử lý nền nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình.

Trước đó, vào ngày 12/4, đoạn đê này xuất hiện các vết nứt và nhanh chóng xảy ra sụt lún nghiêm trọng trong cùng ngày. Sự cố đã làm hư hỏng hoàn toàn khoảng 70 m mặt đê, gây gián đoạn cục bộ giao thông trên tuyến. Tuy chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản, nhưng việc đi lại, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng đáng kể.

Ông Võ Thanh Hồng, Trưởng ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hưng, chia sẻ tuyến đê này có vai trò quan trọng đối với đời sống người dân địa phương. Đây là tuyến đường huyết mạch, vừa phục vụ đi lại, vừa bảo vệ sản xuất. Khi xảy ra sự cố, địa phương đã kịp thời thông báo để người dân cảnh giác, nhất là học sinh đi học.

Công trình nâng cấp tuyến đê bao sông Lò Gạch có tổng mức đầu tư hơn 14,3 tỷ đồng, dài hơn 8 km, kết hợp chức năng đê bao và đường giao thông nông thôn. Dự án vừa hoàn thành vào cuối tháng 3/2026 và đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu thì xảy ra sự cố.

Hiện nay, ngoài việc bảo đảm an toàn giao thông, các đơn vị liên quan đang tập trung đánh giá toàn diện hiện trạng công trình, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở và chủ động phương án xử lý tiếp theo. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm cho đến khi có thông báo mới.

Việc nhanh chóng xác định nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục hiệu quả được xem là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của công trình đê bao sông Lò Gạch trong thời gian tới./.

