Hà Nội “chạy nước rút” 10 dự án chống ngập trước mùa mưa 2026

Mùa mưa đang đến gần, kéo theo nguy cơ xuất hiện nhiều điểm ngập úng ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Trước tình hình đó, Hà Nội đang tăng tốc triển khai đồng loạt 10 dự án chống ngập khẩn cấp. Đặc biệt, 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đang triển khai không chỉ chạy đua tiến độ, mà còn bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững của hệ thống thoát nước đô thị.

Tiến độ là mệnh lệnh

Theo ghi nhận, tại nhiều công trường trên địa bàn thành phố, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương với cường độ cao. Các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp,” tranh thủ từng giờ để bù tiến độ và hoàn thiện các hạng mục chính.

Điển hình như 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp "về đích" trước mùa mưa năm 2026.

Cụ thể, 3 dự án gồm: 6 hạng mục công trình thành phần thuộc Dự án Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long; 8 hạng mục công trình thành phần thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm; 26 hạng mục công trình thuộc thuộc dự án Xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ.

Đáng chú ý, để bảo đảm tiến độ các công trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, đồng thời chủ động phương án xử lý các vướng mắc phát sinh. Tinh thần chung được quán triệt là “tiến độ là mệnh lệnh”; trong đó các nhà thầu phải cam kết hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng công trình. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Kiểm tra tại công trường Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ và vị trí thi công trên đường Võ Chí Công thuộc Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, việc hoàn thành đúng tiến độ các công trình sẽ trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa năm 2026, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo tiền đề cho phát triển đô thị bền vững.

Công nhân thi công "3 ca, 4 kíp" để kịp đưa công trình hoàn thành trước mùa mưa năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các nhà thầu phát huy tối đa năng lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các vị trí thuận lợi, tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm.

Cùng với đó, đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không vì chạy theo tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng lâu dài của dự án; đồng thời nêu rõ “Tiến độ là mệnh lệnh, chất lượng là yêu cầu bắt buộc”, thành phố sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án về đích đúng hạn, phát huy hiệu quả thiết thực ngay trong mùa mưa năm nay.

Hoàn thành hạng mục chính

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, để bảo đảm tiến độ và hiệu quả các dự án chống ngập, trong quá trình triển khai, đơn vị thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo từng hạng mục. Đồng thời, Trung tâm duy trì chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần để kiểm điểm tiến độ chi tiết đối với từng dự án, từng hạng mục, qua đó bảo đảm các công trình được triển khai đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4, phục vụ chống ngập úng cục bộ trên địa bàn.

Liên quan tiến độ cụ thể, đối với Dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm như: Kênh tiêu Hà Nội - kênh chính Thụy Phương dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục ngày 25/4. Tuyến thoát nước đường Kẻ Vẽ-Đông Thắng dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục ngày 15/4.

Tuyến mương nhánh N1 Thụy Phương dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục ngày 25/4. Trạm bơm Resco dự kiến hoàn thành hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị bơm xong trước ngày 20/4 để đảm bảo vận hành, chạy thử không tải vào ngày 25/4.

Tuyến thoát nước cửa Hồ Tây B ra mương Xuân La đã thảm mịn bề mặt đường. Hoàn thành 100% khối lượng công việc. Tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến Hoàng Quốc Việt, đối với công tác xây dựng tuyến cống D1000, dự kiến hoàn thành hạng mục trước 15/4...

Tuyến thoát nước Hoàng Minh Thảo-đường DT3 khu đô thị Tây Hồ Tây dự kiến hoàn thành hạng mục trước ngày 15/4. Trạm bơm gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống dự kiến hoàn thành hạng mục trước 30/4.

Ông Đỗ Thanh Bình, cư dân chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc (Hà Nội) bày tỏ, thời gian qua, quá trình thi công tuyến thoát nước đường Kẻ Vẽ-Đông Thắng gây khá nhiều bất tiện cho việc đi lại, kinh doanh của người dân, nhưng người dân luôn ủng hộ các các đơn vị thi công để hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Bởi khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực ngập úng cho khu vực đường Đông Thắng, Kẻ Vẽ và nhất là các đường nội bộ chung cư Ecohome 3, Ecohome 1, Trường Tiểu học Đông Ngạc... vốn là "rốn ngập" mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Công trình tiêu thoát nước chống úng ngập vừa chạy đua tiến độ, vừa bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và bền vững của hệ thống thoát nước đô thị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Có thể khẳng định, việc tăng tốc các dự án chống ngập không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của Hà Nội. Khi các công trình hoàn thành, hệ thống thoát nước của thành phố sẽ được nâng cấp đáng kể, góp phần xử lý các điểm ngập úng tồn tại nhiều năm.

Đặc biệt, trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần, những nỗ lực “chạy đua” trên các công trường chống ngập không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ, mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc bảo đảm cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân và xây dựng một đô thị hiện đại, bền vững./.

Hà Nội tăng tốc thi công các dự án chống ngập khẩn cấp Hà Nội hiện đang tăng tốc triển khai đồng loạt 10 dự án chống ngập khẩn cấp trước khi mùa mưa bão đến, đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị hiệu quả và bền vững.