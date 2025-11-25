Cà Mau đầu tư gần 100 tỷ đồng xây kè chống sạt lở, bảo vệ đê biển ở xã Gành Hào

Ngày 25/11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa phê duyệt dự án kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực xã Gành Hào (đoạn từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu, xã Gành Hào, Cà Mau).

Mục tiêu của dự án là giảm sóng, hạn chế xói lở để bảo vệ tuyến đê biển Đông trước tác động khí hậu và nước biển dâng; khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, tạo sinh kế cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Đông, chủ động trong công tác hộ đê, phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, bảo vệ môi trường.

Dự án kè chống sạt lở có chiều dài 2.500m, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp-phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Công trình sử dụng kết cấu bêtông cốt thép, bố trí ba dạng kết cấu kè gồm kè giảm sóng, đơn nguyên giữa 2 phân đoạn và đơn nguyên khóa cuối tuyến. Tất cả đều giữ cao độ đỉnh +2,8 m; mặt kè rộng 2,8m, chân kè gia cố bằng rọ đá để chịu tác động trực diện từ sóng biển.

Điểm mới của dự án kè này là giải pháp "giảm sóng từ xa" - một cấu hình kỹ thuật không phổ biến ở các dự án ven biển Tây Nam Bộ, cho phép triệt tiêu năng lượng sóng trước khi tác động lên đê biển Đông, qua đó giảm xói lở và tạo điều kiện phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn phía trong. Đây cũng là mục tiêu dài hạn của dự án từ chống sạt lở trước mắt đến ổn định sinh kế, phát triển rừng và bảo vệ tài sản, tính mạng người dân vùng chịu ảnh hưởng mạnh của nước biển dâng.

Dự án kè chống sạt lở bảo vệ đê biển Gành Hào triển khai trong giai đoạn 2025-2028, trong đó công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện từ 2025-2026 và thi công từ 2026-2028.

Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài 310km; trong đó hơn 200km đang bị sạt lở, với mức độ ngày càng nguy hiểm.

Thống kê từ năm 2011 đến 2023 cho thấy toàn tỉnh đã mất khoảng 6.200ha đất và rừng phòng hộ ven biển do sạt lở, nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng và diện tích sản xuất bị đe dọa.

Tỉnh Cà Mau đã xây dựng Đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 với việc xác định cần khắc phục 15 đoạn bờ biển sạt lở với chiều dài khoảng 120km. Đây là bước đi quan trọng, giúp tỉnh Cà Mau chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, triều cường, đồng thời bảo vệ các khu dân cư ven biển, các tuyến giao thông quan trọng và vùng sản xuất.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh đã xây dựng hơn 110km kè chống sạt lở bằng công nghệ cọc bêtông ly tâm ứng lực. Kết cấu kè gồm hai hàng cọc dài 10-12m, xếp đầy đá hộc giữa hai hàng, trên đỉnh cọc có hệ dầm giằng theo phương dọc và ngang. Sóng chui qua kè gần như bị triệt tiêu hoàn toàn, giúp gây bồi, tạo bãi và khôi phục rừng ngập mặn.

Nhờ đó, trên 1.000ha rừng phòng hộ ven biển đã tái sinh, góp phần bảo vệ đất và duy trì hệ sinh thái ven biển. Hiện tỉnh đang triển khai thêm 20km kè với kinh phí khoảng 770 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng diện tích bảo vệ bờ biển và cộng đồng dân cư./.

