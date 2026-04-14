Xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học đã phối hợp với với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

Đến ngày 10/4/2026, đã có 12/34 tỉnh, thành phố gửi danh sách về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Khánh Hòa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Gia Lai, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh, Cà Mau, Hải Phòng, Lạng Sơn, Huế).

Hiện công tác tổng hợp đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 19/4/2026. Đồng thời, Binh chủng Hóa học đã tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ triển khai chương trình, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khả thi; làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Binh chủng Hóa học và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai bước đầu chương trình xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các gia đình người có công.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành chương trình đúng tiến độ, chất lượng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Binh chủng Hóa học tiếp tục phát huy vai trò, chủ động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các địa phương và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xác định đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, không để sót, lọt đối tượng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý Bộ Tổng Tham mưu cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia. Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng; Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) chủ trì tham mưu huy động nguồn lực, phấn đấu bảo đảm mức hỗ trợ tốt nhất cho xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng, phấn đấu sớm hoàn thành Chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc giá vật liệu xây dựng và nhân công đã tăng từ 10-15% so với đầu năm 2025; trong khi đa số các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện đóng góp thêm kinh phí. Nhiều ý kiến đề nghị cần huy động tổng hợp các nguồn lực, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp, địa phương và lực lượng Quân đội.

* Ngày 21/3/2026, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 270/TTg-KGVX, thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Công văn nêu rõ, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm với tinh thần "Tương thân, tương ái," "không để ai bị bỏ lại phía sau," bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

Bộ Quốc phòng (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam) được giao là cơ quan chủ trì, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng Quân đội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ giúp đỡ, xây dựng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai hỗ trợ trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 27/7/2026./.

