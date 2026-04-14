Cần Thơ: Xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Lê Minh Tuấn cho biết sáng 26/4, nhằm ngày 10/3 năm Bính Ngọ, tại Đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra Lễ hội xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam” với tổng diện tích ngang 2m x dài 2,6m x độ dày 10,3cm, nặng từ 550-600kg.

Sự kiện do Liên chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Công ty Vietcoco thực hiện; quy tụ 103 nghệ nhân và đầu bếp chuyên nghiệp tham gia quảng diễn, tượng trưng cho 103 xã phường của thành phố Cần Thơ.

Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay còn diễn ra các hoạt động phong phú như Tổ chức nghi thức thả lá Đại kỳ ngũ sắc; Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng; Triển lãm ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” (khoảng 300 ảnh); Trưng bày chuyên đề “Trang phục, trang sức của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.”

Cùng với đó là các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng gồm thi kể chuyện, thuyết minh và thi vẽ tranh với chủ đề “Hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương”; Hội thi gói, nấu và trưng bày bánh Tét, bánh Chưng; Giải Việt dã thành phố Cần Thơ tại Quảng trường Bình Thủy, dự kiến thu hút trên 4.000 vận động viên tham gia; các hoạt động thể thao dân gian và biểu diễn võ thuật; giao lưu Đờn ca tài tử; Dân ca Nam Bộ và hò, vè; phục vụ khoảng 2.000 suất cơm chay miễn phí cho người dân và du khách tham gia lễ Giỗ.

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Bình Thủy, phường Bình Thủy (nằm cạnh Đền thờ Vua Hùng) từ ngày 26/4 đến ngày 1/5 với quy mô 250 gian hàng là các sản phẩm bánh dân gian, ẩm thực, OCOP, đặc sản vùng miền.

Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc; tổ chức Không gian “Bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ” với các hoạt động trình diễn, hướng dẫn chế biến và giới thiệu quy trình làm bánh truyền thống; tổ chức không gian quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kết nối tour, tuyến; kinh doanh ẩm thực với các gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và các sản phẩm liên quan; Hội thi bánh dân gian, kết hợp trình diễn và giới thiệu cách làm bánh truyền thống; vui chơi, giải trí và trò chơi dân gian, tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách; chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang với chủ đề “Sông nước Tây Đô”; biểu diễn nhạc Acoustic và nghệ thuật truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin Trung tâm đã bố trí 3 khu vực phục vụ lễ hội.

Đó là khu vực quảng bá du lịch nhằm giới thiệu, kết nối các tour, tuyến du lịch gắn với sản phẩm bánh dân gian, điểm du lịch như Cồn Sơn, Eco Resord Cần Thơ.

Khu vực thứ 2 là không gian tạo hồn thể hiện lại các làng nghề, sản phẩm bánh dân gian do nghệ nhân thực hiện. Khu vực thứ ba ái hiện lại các trò chơi dân gian, những món bánh dân gian.

Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 năm 2026 diễn ra cùng địa điểm và thời gian, thuận lợi cho du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, diễn ra thường niên tại thành phố Cần Thơ, nhằm tôn vinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Vua Hùng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống; quảng bá bánh dân gian Nam Bộ đến du khách; tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, xúc tiến đầu tư, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu bánh dân gian Nam Bộ gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ./.

Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ xôi gấc và đậu xác lập kỷ lục Toàn bộ phần thân mô hình được tạo hình từ 410kg xôi gấc trong khi các chi tiết hoa văn, mái vòm và cảnh quan xung quanh được các đầu bếp gia công tỉ mỉ bằng tay từ 100kg đậu xanh, đậu trắng.