Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam với kích thước 68cm, do các đầu bếp Đồng Nai tạo ra tại Ngày hội ẩm thực 2025, tự hào về giá trị văn hóa.

Trong khuôn khổ Ngày hội ẩm thực tỉnh Đồng Nai năm 2025, ngày 20/8, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đã công nhận xác lập Kỷ lục Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam.

Xôi chiên phồng hạt điều là sự kết hợp tuyệt vời giữa hạt nếp dẻo thơm của vùng đất Đồng Nai cũ và hạt điều béo bùi, giòn rụm của vùng đất Bình Phước. Đây không chỉ là một món ăn, mà còn là biểu tượng của tinh thần hội tụ - gắn kết và phát triển của Đồng Nai mới, cùng nhau tạo nên những giá trị ẩm thực, du lịch chung đầy tự hào trong giai đoạn mới./.