Xác lập kỷ lục số người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon

Ban Tổ chức Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” - My Vietnam 2025 thông tin, tính đến 00 giờ 10 phút ngày 17/8, giải chạy đã thu hút gần 19.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham dự (dự kiến đến ngày 22/8, sẽ vượt số lượng 20.000 vận động viên).

Qua đó, Giải xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon từ trước đến nay.

Ban Tổ chức đã hoàn thiện hồ sơ gửi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để được xác nhận kỷ lục này. Người tham gia giải cũng sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” - My Vietnam 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vinhomes Global Gate, Hà Nội vào ngày 24/8. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Giải chạy nhằm quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế về Trung tâm Triển lãm Việt Nam, một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á; cũng như giới thiệu về vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa-lịch sử, nổi tiếng với tòa thành 9 vòng xoáy trôn ốc hơn 2.000 năm tuổi. Về với thành Cổ Loa là về với những câu chuyện huyền thoại của Nỏ thần, An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy.

Không những thế, nơi đây còn ghi dấu trong lòng du khách bởi các công trình kiến trúc độc đáo, được lưu giữ và bảo tồn cho đến tận ngày nay.

Không chỉ là một thử thách về sức bền và ý chí của mỗi vận động viên, “Việt Nam Tôi Đó” còn là một hành trình ý nghĩa, cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Mỗi bước chạy là một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong các ngày 22 và 23/8, Ban Tổ chức sẽ phát race kit (áo chạy và số Bib cho vận động viên); tổ chức các hoạt động hưởng ứng giải, trưng bày các sản phẩm y tế - thể thao phục vụ giải.

Vào ngày chạy chính thức (24/8), các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 4 cự ly, gồm: 42km, 21km, 9.2km và 2.9km.

Ban Tổ chức cũng sẽ tiến hành Lễ khai mạc, tổng kết và trao giải. Điểm xuất phát và về đích tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (khu Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội)./.

