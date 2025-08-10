Người thợ đặc biệt và những sản phẩm cờ đỏ sao vàng thắp lửa yêu nước

Những sản phẩm thủ công in hình cờ Tổ quốc từ dự án “Tôi giỏi” không chỉ mang vẻ đẹp tỉ mỉ và sáng tạo, mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực, niềm tự hào dân tộc của những người thợ khuyết tật.

Những chiếc ốp điện thoại, bao đựng kính, móc khóa… bằng da đỏ, in hình ngôi sao vàng giống như hình ảnh lá cờ Tổ quốc, được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu từ những người thợ thủ công đặc biệt – những người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Tôi giỏi” là một dự án sản xuất đồ da thủ công của Bệnh viên đồ da do anh Nguyễn Văn Phúc sáng lập. Sau cuộc gặp với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, anh Phúc nhận thấy nhóm đối tượng này vẫn đang gặp nhiều khó khăn về việc làm như thu nhập thấp, công việc không ổn định từ đó đào tạo nghề và phát triển năng lực của chính họ./.