Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), ngày 8/8, thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam.”

Nền tảng bao gồm website tại địa chỉ: https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam” - kênh thông tin chính thống phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm, kết nối người dân cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình hướng về lịch sử dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, là đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng, Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo và sáng tạo cho chuỗi sự kiện lớn của đất nước. Sở đã xây dựng một hệ sinh thái số mang tên “A80 - Tự hào Việt Nam.”

Đây không chỉ là cổng thông tin điện tử đơn thuần, mà còn là “trợ lý thông minh” - người bạn đồng hành cùng người dân và du khách trong quá trình tìm hiểu, trải nghiệm, sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm ở Thủ đô.

“A80 - Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm.

Qua nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về lịch trình diễu binh-diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa-lịch sử; thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng; thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp cùng những khoảnh khắc đáng nhớ từ cộng đồng khắp mọi miền đất nước.

Giao diện website “A80 - Tự hào Việt Nam” được thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội. Màu đỏ-vàng rực rỡ chủ đạo tạo không khí trang trọng mà gần gũi, sống động và truyền cảm hứng.

Trang trọng trên trang chủ là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” và đội ngũ diễu binh tiến bước thể hiện tinh thần lịch sử thiêng liêng.

Các chuyên mục được bố cục mạch lạc, trực quan, dễ sử dụng từ danh sách sự kiện, thư viện hình ảnh-video đến bản đồ số tra cứu sự kiện theo thời gian thực.

Website còn tích hợp kết nối mạng xã hội, tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước và gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến được tái hiện sống động qua hình ảnh các công trình biểu tượng, chương trình nghệ thuật truyền thống và màu sắc thiết kế đầy cảm xúc.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Do đó, “A80 - Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng phục vụ sự kiện trọng đại, mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tâm thế, bản lĩnh của Thủ đô trong thời đại mới.

Nền tảng tích hợp nhiều tiện ích vượt trội như Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo,” tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực.

Bản đồ số tương tác cập nhật địa điểm tổ chức, màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, trạm y tế, nhà vệ sinh, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống; cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình…

Tất cả góp phần giúp người dân di chuyển an toàn, chủ động sắp xếp kế hoạch, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng. Nền tảng cũng là không gian để lan tỏa niềm tự hào dân tộc...

“A80 - Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội-nơi hội tụ quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai hội nhập.

Từ dấu ấn lịch sử năm 1945 đến bước chuyển mình trong thời đại số, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chính trị-văn hóa-sáng tạo của cả nước, thành phố ngàn năm văn hiến, vì hòa bình và thịnh vượng.

Đây là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối chính quyền với nhân dân, kết nối dân tộc Việt Nam với bạn bè năm châu, tạo nên bản hòa ca rực rỡ mang tên Việt Nam.

Là thành viên thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội không ngừng tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo khi tổ chức các sự kiện văn hóa có tầm vóc quốc gia.

Nền tảng A80 không chỉ là giải pháp số hóa thông tin, mà còn là sản phẩm sáng tạo mang đặc trưng văn hóa-công nghệ, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến-sáng tạo-hiện đại và hội nhập.

Người dân và du khách có thể truy cập website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” trên App Store hoặc Google Play để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc./.

