Thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên

Chiều 13/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thắng gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tới các vị sư sãi cùng toàn thể đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, trách nhiệm của các vị sư sãi và đồng bào Khmer vào thành tựu chung của đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, thực hiện nhất quán đường lối bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển.

Ông Trần Thắng đề nghị, các cấp, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, người yếu thế để đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và văn minh.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ tham dự tại buổi họp mặt, tặng quà. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ chiếm 14,11% dân số (hơn 543.000 người) cư trú tập trung tại 38 xã, phường vùng dân tộc thiểu số.

Để cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược của Trung ương, bà Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tập trung vào ba trụ cột chính gồm: ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh thiết thực như sinh kế, nhà ở, giáo dục và y tế cho đồng bào; chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với các hoạt động lễ hội đặc sắc; không ngừng củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào Khmer vững mạnh, phát huy vai trò của người có uy tín và đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là người dân tộc tại chỗ.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương và nỗ lực của địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố sẽ ngày càng được thắt chặt, tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phồn vinh của thành phố.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cho các vị trụ trì, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer; trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, phường của thành phố Cần Thơ./.

