Xử lý nhiều trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long

Trong hai ngày 14-15/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tổ chức nuôi trồng thủy sản trái phép trên khu vực di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đây là nỗ lực trong đợt cao điểm siết chặt quản lý mặt nước, không để phát sinh và tái diễn các vi phạm xâm phạm cảnh quan môi trường di sản.

Cụ thể, ngày 15/4, tổ công tác liên ngành gồm Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tổ chức tuần tra tại khu vực ven bờ vịnh Hạ Long.

Vào lúc 9 giờ 5 phút, tại khu vực gần đảo Bài Thơ, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Văn Trọng (trú tại phường Hạ Long) đang tổ chức nuôi trồng thủy sản trên mặt nước.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 2 mảng gỗ diện tích khoảng 16m2, 1 tàu vỏ composite và 1 đò máy cùng 6 lao động đang làm việc. Ông Trọng không xuất trình được giấy phép nuôi trồng theo quy định.

Đến 9 giờ 55 phút cùng ngày, tại khu vực ven bờ vịnh, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông Vũ Văn Sơn (trú tại phường Hà Tu) đang nuôi hàu trái phép với hệ thống gồm 6 dây hàu dài 30m sử dụng phao nhựa HDPE và 2 tàu vỏ gỗ phục vụ sản xuất. Tương tự trường hợp trước, ông Sơn không có giấy phép hoạt động hợp pháp.

Tang vật tịch thu của các hộ nuôi trái phép trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, trong ngày 14/4, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã phát hiện hai vụ vi phạm nghiêm trọng tại khu vực hòn Chó Đen. Trong đó, hộ ông Đinh Văn Đông bị ghi nhận đang nuôi khoảng 15.000 lồng ngao trên diện tích gần 2.000m2 mặt nước trái phép.

Một trường hợp khác là ông Đinh Đức Dũng cũng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển khoảng 1.000 lồng nhựa và bè gỗ phục vụ nuôi trồng nhưng không có giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép hoạt động.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chấm dứt ngay mọi hoạt động nuôi trồng trái phép, đồng thời cưỡng chế di dời toàn bộ vật tư, phương tiện ra khỏi khu vực vịnh.

Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

