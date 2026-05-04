Đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú tại Berlin để tưởng nhớ nạn nhân của chủ nghĩa phátxít mới

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Hội đồng quận Marzahn-Hellersdorf, thành phố Berlin, mới đây đã ra nghị quyết đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú cho một công viên nhỏ trong khu dân cư của quận, để tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Tú, nạn nhân của bạo lực phátxít mới và phân biệt chủng tộc cách đây 34 năm.

Xuất phát từ đề xuất của đảng Cánh tả (Die Linke) trong Hội đồng quận Marzahn-Hellersdorf, Hội Trống cơm - một tổ chức hỗ trợ hội nhập và bảo vệ quyền lợi cho người Việt nhập cư, nhiều hội đoàn người Việt và cộng đồng Việt Nam đã đấu tranh kiên định và kéo dài để có được nghị quyết đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú.

Cuối cùng, đề xuất đã chính thức được thông qua ngày 3/4/2026 và lễ đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Buổi lễ do Hội Trống cơm, chi nhánh đảng Cánh tả quận Marzahn-Hellersdorf và Câu lạc bộ nguyên Đội trưởng - Phiên dịch và Cán bộ đội hợp tác lao động Cộng hòa Dân chủ Đức (Câu lạc bộ nguyên Đội trưởng-Phiên dịch) phối hợp tổ chức, với sự tham dự của ông Bjoern Tielebein, Trưởng nhóm Nghị sỹ đảng Cánh tả trong Hội đồng quận Marzahn-Hellersdorf; bà Tamara Hentschel, Chủ tịch và người sáng lập Hội Trống cơm; ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ nguyên Đội trưởng-Phiên dịch; Thượng tọa Thích Từ Nhơn, Trụ trì chùa Từ Ân và các Phật tử; cùng đại diện nhiều hội đoàn người Việt và bạn bè Đức.

Ông Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1963, là nạn nhân của làn sóng bạo lực cực hữu nhằm vào người nhập cư sau khi nước Đức thống nhất. Ông đã bị một phần tử tân phátxít sát hại vào ngày 24/4/1992 khi mới 29 tuổi.

Cái chết của ông là một dấu ấn đau thương của một giai đoạn đầy khó khăn đối với cộng đồng người Việt nói riêng, người nước ngoài nói chung, tại Đức đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Ông Bjoern Tielebein, Trưởng nhóm Nghị sỹ Đảng Cánh tả trong Hội đồng quận Marzahn-Hellersdorf, phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 3/5/1992, với sự hỗ trợ của Hội Trống cơm, của các hội đoàn, cộng đồng Việt Nam đã tổ chức một cuộc tuần hành với sự tham gia của khoảng 2.000 người và tổ chức đám tang cho ông Nguyễn Văn Tú chính tại địa điểm nay là Vườn hoa mang tên ông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bjoern Tielebein, đại diện đảng Cánh tả, nhấn mạnh, mặc dù việc đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú 34 năm sau sự kiện đau thương này là quá muộn màng nhưng đây vẫn là một thành công trong nỗ lực thúc đẩy công bằng xã hội.

Ông chia sẻ: “Việc đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú là một bước tiến quan trọng, không chỉ để tưởng niệm một cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh xã hội về các nạn nhân của bạo lực phân biệt chủng tộc.”

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Thượng tọa Thích Từ Nhơn và các Phật tử Chùa Từ Ân đã làm lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Tú. Các đại biểu tham dự đã cùng nhau trồng 3 cây hoa anh đào tại Vườn hoa này.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Ginga Eichler, nguyên Đặc phái viên phụ trách ngoại kiều các bang phía Đông cho biết: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi chúng ta đã có Vườn hoa Nguyễn Văn Tú - một nơi tưởng niệm. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức có nhiều thay đổi, người lao động Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, bị thất nghiệp, bị kỳ thị chủng tộc. Bằng những nỗ lực lớn, người lao động Việt Nam đã vượt qua tất cả khó khăn và cho đến nay đã có một cuộc sống tốt vì họ hội nhập rất tốt vào xã hội Đức. Người Việt Nam đến Đức còn mang theo cả một nền văn hóa. Điều đó rất tuyệt vời!”

Còn bà Tamara Hentschel, Chủ tịch Hội Trống cơm, kể lại: “Hội Trống cơm cùng với cộng đồng Việt Nam đã đấu tranh trong thời gian dài về việc đặt tên Vườn hoa Nguyễn Văn Tú, nạn nhân của chủ nghĩa phátxít mới vì sau khi bức tường Berlin sụp đổ, người lao động Việt Nam đã phải sống trong nỗi lo sợ rất lớn. Tôi rất mừng chúng ta đã có nơi tưởng niệm này.”

Cũng là người tham gia đấu tranh cho việc đặt tên Vườn hoa, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch câu lạc bộ nguyên Đội trưởng-Phiên dịch phát biểu: “Việc đặt tên công viên Nguyễn Văn Tú có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đồng Đức.

Đây là dấu ấn ghi nhận sự công nhận của xã hội Đức đối với cộng đồng người Việt Nam và cũng để nhắc nhở chúng ta phải đoàn kết cùng nhau, không kể màu da, sắc tộc, chống lại chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phátxít để cùng nhau chung sống hòa bình và hữu nghị”./.

