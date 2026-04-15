Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cho biết, cơ cấu tổ chức của Bộ sau sắp xếp hiện có 21 đơn vị với chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao năm 2026 là 1.058 biên chế.

Xác định việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đổi mới tư duy điều hành chuyển từ "quản lý chặt" sang "quản lý hiệu quả," đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương...

Bộ đã trình Quốc hội khóa XVI dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đúng tiến độ; ban hành Báo cáo đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi bổ sung; hoàn thành pháp điển nhiều nghị định và thông tư mới vào Đề mục công tác dân tộc và tôn giáo.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Bộ đã triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai dùng chung từ trung ương đến địa phương; xây dựng “Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử” nhằm giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, giấy tờ.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xác định công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bộ áp dụng chế tài nghiêm khắc: kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức cản trở tiến độ và gắn kết quả giải ngân vào tiêu chí thi đua năm.

Bộ đang đề xuất 4 dự án khởi công mới với tổng nhu cầu vốn Kế hoạch trung hạn 2026-2030 dự kiến hơn 1.162 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động, biểu dương những nỗ lực của ngành trong việc kiện toàn bộ máy và xây dựng thể chế.

Bộ đã chủ động triển khai, hoàn thành tốt các công việc được giao, nhất là từ đầu năm 2026 đến nay với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý là việc chủ trì xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) trình Quốc hội.

Các văn bản do Bộ tham mưu ban hành cơ bản đi vào cuộc sống, chưa phát sinh vướng mắc lớn; công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện quyết liệt; đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu; rà soát các quy định liên quan đến công tác dân tộc, giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm các nghị định, thông tư hướng dẫn chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, nâng cao chất lượng văn bản ban hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, theo dõi sát tình hình tại các địa bàn nhạy cảm, kịp thời xử lý và tham mưu xử lý các tình huống; rà soát việc thực hiện phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 đảm bảo kịp thời, đồng bộ, nhằm thúc đẩy giải ngân nguồn vốn, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngay từ đầu giai đoạn.

Việc giải ngân cần gắn với kết quả thực chất, tương xứng nguồn lực đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là giải quyết được những nhu cầu tối thiểu và căn bản nhất của người dân: đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, y tế và giáo dục.

Cùng với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chính sách, tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc phát huy tài năng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng đất nước.

Đồng thời, Bộ Dân tộc và Tôn giáo nghiên cứu xây dựng các đề án tạo việc làm, kết nối lao động, phát triển dịch vụ, du lịch nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào./.

