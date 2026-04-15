Phó Thủ tướng: Hoàn thiện cơ chế đặc thù, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sỹ

Chiều 15/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong tổ chức lấy mẫu, giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ đã báo cáo bước đầu việc triển khai Chiến dịch.

Theo Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, giao chỉ tiêu cụ thể cho Ban Chỉ đạo các quân khu. Các quân khu đã tăng cường lực lượng, trang bị, phương tiện; tổ chức tập huấn cho các đội tìm kiếm, quy tập. Hiện các đội đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận và đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp, khẩn trương triển khai bước đầu các công việc để khởi động Chiến dịch trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mục tiêu của Chiến dịch là rất lớn, không thể điều chỉnh hay lùi lại, bởi đây là chủ trương lớn của Đảng, đã được Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất cao.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung ưu tiên các nguồn lực, điều kiện để thực hiện.

Để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch, đáp ứng nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Vướng mắc ở đâu phải chủ động tháo gỡ; phối hợp liên ngành phải chặt chẽ, đồng bộ.

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị, tập trung xây dựng đầy đủ hồ sơ dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong tổ chức lấy mẫu, giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất, tạo cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ.

Nghị quyết phải bám sát chủ trương của Trung ương, quy định của pháp luật, bảo đảm đúng thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với nhiệm vụ trong thời gian thực hiện Chiến dịch; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng, khắc phục khoảng trống chính sách.

Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành Pháp lệnh ưu đãi người có công; lấy ý kiến thành viên Chính phủ trong tháng 5/2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 5/2026; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ-sạch-sống," tạo nền tảng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong công tác lấy mẫu, giám định đối với hài cốt liệt sỹ và thân nhân; tổng hợp, ban hành quyết định xác định danh tính liệt sỹ; giải quyết các chế độ, chính sách liên quan theo thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, trong đó nòng cốt là Cục Chính sách và Xã hội; huy động các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến dịch; đẩy nhanh tiến độ tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị theo kế hoạch, tập trung vào các nội dung trọng tâm như rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu phục vụ giám định ADN; xây dựng phương án quản lý, bảo quản mẫu sinh phẩm theo đúng quy định; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đặc biệt lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về Chiến dịch nhằm lan tỏa ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phân công đầu mối phụ trách truyền thông; định kỳ hằng tuần cập nhật tiến độ, kết quả triển khai để cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí; bổ sung nhiệm vụ truyền thông đối với Thông tấn xã Việt Nam./.

