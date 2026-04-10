Gia Lai: Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 hài cốt liệt sỹ trong hang đá

Thông tin từ Quân đoàn 34, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34 vừa quy tập 12 hài cốt liệt sỹ tại khu vực làng Doch1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, từ nguồn tin do anh A Hải, người dân làng Doch1, cung cấp, trong quá trình đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa, đã phát hiện một hang đá có nhiều dấu hiệu liên quan đến bộ đội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, từ ngày 6-8/4, Đội Quy tập Quân đoàn 34 khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm tại tọa độ (68-98) 09.

Kết quả, ngày 6/4 phát hiện 4 hài cốt; ngày 7/4 phát hiện 3 hài cốt; ngày 8/4 phát hiện 5 hài cốt. Đến chiều 9/4, khi mở rộng phạm vi, đơn vị tiếp tục ghi nhận thêm các dấu hiệu liên quan.

Tại hiện trường, các hài cốt liệt sỹ phần lớn đã phân hủy mạnh, chỉ còn lại các mảnh xương nhỏ và răng. Tuy nhiên, nhiều di vật được tìm thấy như tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt... góp phần làm rõ quá trình chiến đấu, sinh hoạt của bộ đội ta trong điều kiện gian khổ.

Các di vật được tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo tài liệu, khu vực này từng là địa bàn hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 và các cơ quan tham mưu, hậu cần của Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966-1969.

Từ năm 2020-2025, Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, cất bốc được 46 hài cốt liệt sỹ tại khu vực núi Chư Pa.

Hiện 12 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về bảo quản tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Ia Kreng (cũ), đồng thời tổ chức dâng hương, chăm sóc theo đúng nghi thức.

Thời gian tới, Quân đoàn 34 sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Quân đoàn 34 cho biết sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, nỗ lực đưa các liệt sỹ còn nằm lại về với đất mẹ, thể hiện đạo lý tri ân, ghi nhớ công lao những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

