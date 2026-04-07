Quảng Trị: Quy tập 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày 6-7/4, tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập 589, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức khảo sát, xác minh và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ.

Theo cơ quan chức năng, hài cốt liệt sỹ thứ nhất được tìm thấy trong tình trạng được bọc trong tăng. Quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm quy tập được các mảnh xương kèm các di vật gồm: 10 cúc áo quân phục, 22 chiếc đinh dùng để đóng quan tài, 1 đoạn nhỏ dây cao su.

Hài cốt thứ hai được tìm thấy trong tình trạng được bọc trong võng dù. Lực lượng đơn vị quy tập được nhiều mảnh xương nhỏ, 1 cái răng kèm di vật gồm: 1 dây dù, 1 võng, 6 cúc áo bộ đội, 1 dây điện thông tin, 14 cái đinh.

Xác định đây là 2 hài cốt liệt sỹ đã được đồng đội an táng chu đáo trong thời chiến, Đội quy tập 589 đã tiến hành cất bốc, thực hiện các nghi thức, đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ; đồng thời bảo quản theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để xét nghiệm ADN, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sỹ theo đúng quy định./.

