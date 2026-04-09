Quảng Trị: Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Đakrông

Tối 9/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Đakrông kèm nhiều di vật.

Cụ thể, ngày 8/4, tại thôn Xi Pa, xã Đakrông, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật kèm theo như: tăng võng, cúc áo, gương soi…

Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trên, đến chiều 9/4, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật khác.

Hiện, 2 hài cốt liệt sỹ trên đã được đưa về trụ sở đơn vị để bảo quản, thắp hương theo đúng nghi thức. Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn Xi Pa.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ” hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2027./.

