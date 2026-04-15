Bắc Ninh: Cháy dãy kiốt tại Khu đô thị Bắc Hà, không có thiệt hại về người

Vụ cháy xảy ra tại Khu đô thị Bắc Hà, phường Thuận Thành, Bắc Ninh đã thiêu rụi 7 kiốt kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng chữa cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 15 giờ 25 phút ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại Khu đô thị Bắc Hà, phường Thuận Thành.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị chức năng đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy, 15 cán bộ, chiến sỹ của các đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực: Nam Sông Đuống, Tiên Sơn và Gia Bình đến hiện trường phối hợp với Công an phường Thuận Thành cùng đơn vị hỗ trợ của Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án dập lửa.

Tại hiện trường, đám cháy nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa thiêu rụi 7 kiốt kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
