Bắc Ninh: Điều tra sự cố nổ bình khí nén tại doanh nghiệp

Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 9/4 đã xảy ra sự cố nổ bình khí nén tại khu vực sản xuất tại nhà xưởng số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ Tech Việt Nam, địa chỉ lô CN16, Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh, khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Trong đó 2 xe của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm; 2 xe của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám và 1 xe của Đội Chữa cháy chuyên ngành Fugiang.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình xử lý sự cố, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh, hướng dẫn công nhân di chuyển đến khu vực an toàn và nhanh di dời tài sản trong nhà xưởng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố và xác minh thiệt hại về người và tài sản.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ Tech Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử./.

