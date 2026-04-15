Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh, 2 người bị thương

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15/4, xảy ra vụ nổ cục nóng điều hòa tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mobase Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo nguồn tin ban đầu của Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15/4, xảy ra vụ nổ cục nóng điều hòa tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mobase Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ nổ làm bị thương 2 người đều là người của Công ty HTI Gold Vina (đơn vị được thuê để sửa chữa máy điều hòa). Trong số đó có 1 người bị thương nặng, tiên lượng xấu và 1 người bị thương nhẹ.

Theo hình ảnh người dân tại hiện trường chụp được sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, vụ nổ đã làm vỡ một số cửa kính của trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mobase Việt Nam.

Các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
