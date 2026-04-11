Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết đồng bào Khmer Vĩnh Long

Ngày 11/4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, Trường Trung cấp Pali-Khmer, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Châu Thành; thăm các gia đình chính sách Khmer tiêu biểu trên địa bàn. Đồng thời, Đoàn trao tặng trên 200 phần quà cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Khmer và các hộ Khmer nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc các vị chức sắc, chư tăng và toàn thể đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đón năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tết Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào Khmer, thể hiện khát vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời là dịp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của địa phương.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai hiệu quả, giúp cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của người dân; hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ; khối đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo tiếp tục được củng cố.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tin tưởng đồng bào Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt các vị chức sắc cùng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về dân tộc và tôn giáo, qua đó bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho nhân dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng.

Hòa thượng khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chư tăng và phật tử thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.

