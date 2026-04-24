“Quảng Trị - Đến để yêu”: Chương trình mở màn ấn tượng Tuần Văn hóa-Du lịch 2026

Tối 24/4, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend), phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu.”

Chương trình mở màn cho Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026 và là điểm nhấn quan trọng trong mùa du lịch hè 2026 của địa phương.

Với chủ đề “Quảng Trị - Đến để yêu,” chương trình không chỉ là một sự kiện giải trí, còn mang thông điệp sâu sắc về hành trình hồi sinh, hội nhập và phát triển của vùng đất từng trải qua nhiều mất mát trong chiến tranh. Quảng Trị hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, mở ra một chặng đường mới với nhiều tiềm năng, cơ hội.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và truyền thống, cùng hệ thống ánh sáng, hình ảnh công nghệ cao, với sự quy tụ của các nghệ sỹ, ca sỹ tên tuổi được yêu mến.

Nội dung chương trình gồm hai chương chính: Chương I mang tên “Khám phá” với các tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Quảng Trị qua các ca khúc như “Kỳ tích Phong Nha,” “Nhật Lệ dòng sông kể chuyện,” “Chiều Cửa Tùng”…

Các tiết mục được dàn dựng công phu đã khắc họa hành trình khám phá thiên nhiên, di sản và tình yêu quê hương. Chương II mang tên “Sắc màu” hướng đến giới trẻ, thể hiện một Quảng Trị năng động, hiện đại và tràn đầy khát vọng phát triển.

Những tiết mục âm nhạc sôi động như “Việt Nam những chuyến đi,” “Tên tôi-Việt Nam,” “Toả sáng như những vì sao”… góp phần khuấy động không khí, truyền tải thông điệp về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” không chỉ mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật sống động, giàu cảm xúc mà đã góp phần quảng bá hình ảnh một Quảng Trị năng động, thân thiện và giàu tiềm năng du lịch. Đồng thời lan tỏa rộng rãi thông điệp và hình ảnh về vùng đất, con người Quảng Trị đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Thông qua chương trình, hình ảnh một Quảng Trị không chỉ gắn với ký ức lịch sử, còn là miền đất của sắc xanh hồi sinh, của những giá trị văn hóa bền vững và khát vọng vươn xa được khắc họa rõ nét. Đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi mỗi hành trình đều mang lại những trải nghiệm sâu sắc và cảm xúc đáng nhớ.

Khép lại đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ, mở ra một tuần lễ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất giàu truyền thống và đang vươn mình mạnh mẽ.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026 còn được tổ chức phong phú và đa dạng với nhiều hoạt động, chương trình nổi bật. Trong đó, Lễ hội Ẩm thực Regal Legend và Bia Camel diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5/2026 tại khu vực phố đi bộ Bảo Ninh 1.

Lễ hội quy tụ khoảng 100 gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP của Quảng Trị và nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó là không gian trải nghiệm bia Camel, càphê Ta Lư, chương trình âm nhạc Regal Legend cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, nhạc nước, pháo hoa và các chương trình vui chơi giải trí sôi động… tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ.

Các hoạt động, chương trình góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch địa phương đến du khách./.

