Vang mãi “Tình ca đất nước” vui non sông thống nhất

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) với chủ đề “Tình ca đất nước” đã diễn ra tối 30/4 tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, có sự góp mặt của hàng chục nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên nổi tiếng, như Nghệ sỹ ưu tú Phạm Thế Vĩ, các ca sỹ Võ Hạ Trâm, Đan Trường, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Thảo Trang, Phương Vy, Quốc Thiên... với nhiều tiết mục biểu diễn ca múa nhạc, sân khấu hóa, hợp xướng, liên khúc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và cuộc sống mới đang đổi thay từng ngày trên thành phố mang tên Bác.

Chương trình gồm 3 phần: "Tình ca độc lập," "Tri ân" và "Tự hào tiếp bước tương lai" với nội dung xuyên suốt là sự tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước, khắc họa diện mạo phát triển và khát vọng vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Ở phần mở đầu “Tình ca độc lập,” ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc và cách mạng Việt Nam được gợi lại qua những ca khúc như "Dòng sông phẳng lặng," "Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây," "Em vẫn đợi anh về," "Tiếng hát những đêm không ngủ," "Ta thấy gì đêm nay"..., kết hợp trình chiếu tư liệu hình ảnh.

Khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam được thể hiện từ đường Trường Sơn rầm rập bước chân của những chàng trai, cô gái đôi mươi mang theo niềm tin chiến thắng, tình cảm yêu thương với đồng bào miền Nam ruột thịt; đến nơi hậu phương với niềm tin son sắt, giữ trọn yêu thương, chung thủy chờ đợi qua năm tháng, tất cả cùng hướng về ngày đoàn tụ, để viết nên bản trường ca về ngày Bắc-Nam sum họp.

Phần “Tri ân” tập trung khắc họa sự hi sinh của các thế hệ cha anh trong kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và những nỗ lực tái thiết đất nước sau ngày thống nhất với các tiết mục được dàn dựng quy mô.

Các tác phẩm là lời nhắc nhớ mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều thấm đẫm biết bao sự hi sinh không thể đong đếm được. Một hành trình cống hiến không ngơi nghỉ. Tất cả cho ngày thống nhất.

Chương trình khép lại với phần kết “Tự hào tiếp bước tương lai” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên, đặc biệt sau quá trình hợp nhất, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Với niềm tự hào sâu sắc, thế hệ công dân thành phố hôm nay luôn khắc ghi những hy sinh của bao thế hệ đi trước để viết nên những trang sử vàng rực rỡ, để trân trọng cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có và cũng từ đó, góp phần viết tiếp câu chuyện đất nước bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và hành động của mỗi chúng ta.

Ngoài địa điểm chính có truyền hình, truyền thanh trực tiếp tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 30/4 cũng diễn ra đồng thời tại sân khấu ngoài trời của công viên trung tâm Thành phố mới - phường Bình Dương và quảng trường công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa, để phục vụ người dân địa phương, góp phần tạo không khí lễ hội vui tươi, sôi động trên toàn thành phố trong những ngày tháng 4 lịch sử./.

