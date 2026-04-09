Thương vụ mua lại hãng thu âm lớn nhất thế giới trị giá 60 tỷ USD

Công ty Pershing Square Capital của tỷ phú Bill Ackman vừa đưa ra đề nghị mua lại hãng thu âm lớn nhất thế giới Universal Music Group trong một thỏa thuận trị giá khoảng 60 tỷ USD.

Theo đề xuất được công bố vào ngày 7/4, Universal Music Group (UMG) - đơn vị hợp tác với các nghệ sỹ danh tiếng như Taylor Swift, Bad Bunny và The Beatles - sẽ sáp nhập với công cụ đầu tư Pershing Square Sparc Holdings.

Công ty mới dự kiến đặt trụ sở tại bang Nevada, Mỹ và chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Amsterdam sang Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Giám đốc điều hành Bill Ackman thuộc Pershing Square Capital cho biết giá cổ phiếu của UMG hiện đang trì trệ do các vấn đề không liên quan đến hiệu quả kinh doanh và thương vụ này sẽ giải quyết triệt để tình trạng đó.

Hiện UMG là một trong ba hãng thu âm lớn nhất thế giới, chiếm hơn 30% thị phần âm nhạc toàn cầu.

Phía UMG xác nhận đã nhận được lời đề nghị không mong muốn này nhưng hội đồng quản trị vẫn khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược của Chủ tịch Sir Lucian Grainge của tập đoàn.

Các cổ đông lớn hiện nay gồm tỷ phú Vincent Bolloré, tập đoàn Vivendi SE và tập đoàn Tencent sẽ nắm quyền quyết định vì thỏa thuận cần 2/3 số phiếu tán thành để thông qua.

Theo phương án của Pershing Square, mức giá đề nghị tương đương khoảng 35,15 USD mỗi cổ phiếu. Kế hoạch này cũng dự kiến công ty mới sẽ gánh khoản nợ 5,4 tỷ EUR và bán cổ phần tại Spotify với giá 1,5 tỷ EUR để tối ưu hóa giá trị cổ đông.

Tỷ phú Bill Ackman vốn là một nhà đầu tư lâu năm tại UMG khi từng nỗ lực mua 10% cổ phần vào năm 2021 và từng giữ một ghế trong hội đồng quản trị cho đến khi từ chức vào năm 2025.

Trong đề xuất mới, ông dự định bổ nhiệm một hội đồng quản trị mới bao gồm cựu Giám đốc điều hành Michael Ovitz thuộc tập đoàn Disney.

Hiện tại, UMG có trụ sở điều hành tại Santa Monica, Mỹ và trụ sở chính tại Hilversum, Hà Lan. Công cụ đầu tư SPARC được SEC phê duyệt vào năm 2023 sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện thương vụ thâu tóm này./.

Boeing hoàn tất thương vụ mua lại Spirit AeroSystems trị giá 4,7 tỷ USD Boeing thông báo đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Spirit AeroSystems trị giá 4,7 tỷ USD, tái sở hữu phần lớn cổ phần của nhà sản xuất cánh và thân máy bay này.