Fan của SOOBIN đấu giá thành công cúp Cống hiến, góp 1 tỷ đồng xây trường học

Tại Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2026 diễn ra tối 15/4, fan hâm mộ của ca sỹ SOOBIN đã đấu giá thành công chiếc cúp Họa mi phiên bản đặc biệt dát bạch kim kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Cống hiến.

Tại phần đấu giá gây quỹ trong khuôn khổ lễ trao giải, chiếc cúp Họa mi - biểu tượng danh giá của Giải thưởng Cống hiến đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Cuộc cạnh tranh trở nên sôi động khi ca sỹ Hòa Minzy và fan của SOOBIN liên tục trả giá.

Sau màn đấu giá kịch tính, chiếc cúp đã thuộc về chị Hoàng Thiên - fan hâm mộ của SOOBIN với mức giá 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em vùng cao, góp phần xây dựng các điểm trường khang trang hơn.

Báo Thể thao và Văn hóa bàn giao lớp học mầm non ở thôn Đề Lảng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang năm 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sau khi đấu giá thành công, chiếc cúp đã được trao lại cho SOOBIN như một sự tri ân bởi "SOOBIN, cũng như nhiều nghệ sỹ chân chính của đất nước, luôn là điểm tựa, là niềm tin cho người hâm mộ. Dù ở bất kỳ độ tuổi hay ngành nghề nào, khi có một 'ngôi sao' trong lòng, mỗi người đều có thêm ngọn lửa nhiệt huyết, có động lực để sống tích cực, sống đẹp hơn, và không ngừng cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội" chị Hoàng Thiên bày tỏ.

Hoạt động đấu giá không chỉ tạo điểm nhấn cho đêm trao giải mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, kết nối âm nhạc với trách nhiệm xã hội.

Khi nhận chiếc cúp được người hâm mộ trao tặng, SOOBIN đã có tổng cộng 4 chiếc cúp tại Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20. Trước đó, anh đã được vinh danh ở hạng mục “Chương trình của năm,” “Music video của năm” và “Nam ca sỹ của năm.”

Tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 19 (năm 2025), cũng chính chị Hoàng Thiên đã đấu giá thành công chiếc cúp Họa mi với giá 900 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được quyên góp vào chương trình thiện nguyện “Vì mái trường cho em” do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) khởi xướng./.

