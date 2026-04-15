Hé lộ chương trình nghệ thuật hấp dẫn tại lễ trao Giải thưởng Cống hiến

Tối nay (15/4), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức sẽ chính thức diễn ra.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, ông Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng - nhấn mạnh cột mốc hai thập kỷ mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Vượt lên trên khuôn khổ của một đêm vinh danh thông thường, Cống hiến trải qua hai thập niên đã thực sự kiến tạo một "hệ quy chiếu" chuẩn mực, phản ánh trung thực diện mạo, xu hướng và sự chuyển mình mạnh mẽ của đời sống văn hóa, thể thao đương đại.

Điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt trước thềm Lễ trao giải chính là sân khấu biểu diễn nghệ thuật dưới sự "cầm trịch" của Giám đốc Âm nhạc Dương Cầm. Kịch bản chương trình năm nay phác họa một bức tranh đa sắc, dung hòa tinh tế giữa tính hàn lâm và sức hút đại chúng.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng mang đến một đêm Gala hoành tráng, đánh dấu cột mốc hai thập kỷ bền bỉ đồng hành cùng sự phát triển của nghệ thuật và thể thao nước nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khán giả sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ qua khúc tráng ca “Phù Đổng Thiên Vương” (Đức Phúc biểu diễn), sự kiêu hãnh trong “Chân cứng đá mềm” (Võ Hạ Trâm), hay sức trẻ rực cháy mang tầm vóc quốc tế qua “Dù cho tận thế” (Erik) và visual clip “Bling Bang-Bang-Born” kết hợp cùng vũ đoàn PL.

Bên cạnh đó, không gian âm nhạc sẽ thực sự thăng hoa qua những giọng ca thực lực hàng đầu như Hương Tràm với “Say anh,” cặp đôi Nguyễn Ngọc Anh-Tô Minh Đức với “Lời hẹn ước-Xây mộng.”

Đặc biệt, tiết mục “Bước đi không dừng lại” sử dụng công nghệ giả lập cầu truyền hình, kết nối hai giọng ca gạo cội Tùng Dương, Hà Trần cùng dàn nghệ sỹ biểu diễn trực tiếp hứa hẹn tạo nên một biểu tượng đẹp về sự trao truyền thế hệ.

Fan hâm mộ của SOOBIN đã có mặt từ rất sớm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Thổi bùng sức nóng cho sự kiện năm nay chính là sự đồng hành của hai Đại sứ Giải thưởng: SOOBIN và Hòa Minzy. Hai gương mặt đại diện hội tụ trọn vẹn sức hút đại chúng lẫn nền tảng chuyên môn vững vàng.

Việc Ban tổ chức lựa chọn SOOBIN và Hòa Minzy đồng hành xuyên suốt các hoạt động của mùa giải thứ 20 thể hiện tinh thần trân trọng những nghệ sĩ có sức lan tỏa tích cực, cống hiến bền bỉ và luôn nỗ lực làm mới bản thân trước công chúng.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả cả hai lĩnh vực Âm nhạc và Thể thao vẫn đang được Ban tổ chức bảo mật tuyệt đối. Bảng đề cử năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt nhưng đầy thú vị giữa những tên tuổi kỳ cựu và lớp nghệ sĩ trẻ Gen Z mang tư duy toàn cầu. Sự giao thoa này khiến cho những chiếc cúp Cống hiến danh giá trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Ai sẽ là người bước lên bục vinh quang cao nhất?

Câu trả lời sẽ chính thức được giải đáp trong Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, diễn ra vào lúc 20h00 tối nay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), truyền hình trực tiếp qua sóng truyền hình HanoiTV2./.

